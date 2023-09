En Innovativ Produkt för 2 Miljoner Existerande och Nya Användare

Kiliaro förvärvade 100% av Sosyopix den 12 maj 2023. Sosyopix är ett välkänt varumärke på den turkiska marknaden med över 2 miljoner kunder och en halv miljon följare på Instagram. Kiliaro kommer nu att kunna dra nytta av detta för en snabbare expansion på den turkiska marknaden.

För att öka användarbasen på Kiliaro och realisera den första synergin har de båda bolagen under sommaren samarbetat i ett projekt som man kallar "Kiliaro by Sosyopix".

Produkten marknadsförs via Sosyopix samtliga försäljnings- och marknadsföringskanaler, där man erbjuder tillgång till Kiliaros obegränsade bildlagring och sociala plattform, samt gratis frakt och 20% rabatt hos Sosyopix.

Detta nya produkterbjudande har nu lanserats och marknadsaktiviteter satts i gång.

Bolagets VD, Elie Komo, säger att vi använder en beprövad strategi för att utnyttja den befintliga kundbasen och varumärket för att uppnå snabbare tillväxt på en geografisk marknad som vi avser att växa på. I Turkiet har vi framgångsrikt förvärvat den största aktören inom digital fotoprint, vilket ger oss en enorm fördel för att öka vår användarbas i en mycket snabbare takt.



För kontakt och mer info, vänligen kontakta:

Elie Komo, VD

Mail: Elie@Kiliaro.com

Telefon: 072 - 333 30 26







Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se