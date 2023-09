Netigate lanserar ny varumärkesidentitet tillsammans med en ny plattform för medarbetarengagemang

Lanseringen av den nya varumärkesidentiteten innebär ytterligare en viktig milstolpe för företaget. Med ett tydligt fokus på att förstå människor innebär Netigates varumärkesarbete mer än bara en visuell omvandling – det sätter företagets syfte och uppdrag i fokus.

“Vi vill att människor ska veta vad vi står för. Det nya varumärket kretsar kring vår förmåga att på riktigt förstå människor och att hjälpa företag att göra det. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att agera på de saker som verkligen betyder något för deras anställda och kunder. De sakerna som kommer att göra skillnad på riktigt och driva deras företag framåt”, säger Martyna Studniarska, Director of Brand, Netigate

Det nya varumärket

Netigates nya varumärkesidentitet kretsar kring företagets huvudsyfte: “Give every voice value.” Detta understryker företagets uppdrag att erbjuda en plattform där individer transparent kan uttrycka sina åsikter och där deras röster inte bara hörs, utan också respekteras och används för att driva tillväxt. Den nya varumärkesvisionen, “Enriched experiences, empowered people“, fungerar som en ledstjärna för företagets åtagande att skapa miljöer som främjar tillväxt, samarbete och självförverkligande. Netigates uppdrag, “Inspire action through authentic understanding of people“, grundar sig i en önskan att få insikter om människors tankar och känslor och betonar betydelsen av empati och genuina kontakter inom organisationer.

Den nya färgpaletten är inspirerad av Pantones hudtoner för att betona företagets fulla fokus på att förstå människor.

“Det är hyllning till kärnan i vår verksamhet, nämligen människor. Det knyter även an till ämnet mångfald och vikten av att göra allas röster hörda. Om du ska lyssna på och analysera varje röst behöver du ett kraftfullt verktyg och rätt expertis för att göra det. Det är där Netigate kommer in i bilden.” – Martyna Studniarska, Director of Brand, Netigate

Ny plattform för medarbetarupplevelsen

I samband med lanseringen av det nya varumärket lanserar Netigate även en ny revolutionerande plattform för medarbetarengagemang, Netigate EX. Denna innovativa mjukvara ger HR-personer och ledare verktygen de behöver för att skapa en blomstrande arbetsplatskultur med hjälp av feedback. Officiell produktlansering och pressmeddelande kommer inom ett par veckor.

“Med lanseringen av vår nya varumärkesidentitet stärker vi vårt engagemang för att förstå människor och göra det möjligt för organisationer att skapa berikade upplevelser för sina anställda. Vårt utökade kunderbjudande representerar vårt engagemang för att ge företag möjlighet att placera medarbetarnas och kundernas röster i centrum för sin verksamhet och tillväxt.” – Mikkel Drucker, VD för Netigate.

Netigates engagemang för att förstå människor genom datadrivna insikter har stärkt företagets position som ett ledande europeiskt SaaS-företag. När organisationer tar till sig den nya innovativa lösningen för medarbetarupplevelser kommer de att vara bättre rustade att ta tillvara medarbetarnas verkliga potential, vilket leder till ökad produktivitet, gladare team och mer hållbar tillväxt.

För frågor från media, vänligen kontakta Martyna Studniarska, Director of Brand, på martyna.studniarska@netigate.se.

Press contact:

Martyna Studniarska

Director of Brand

martyna.studniarska@netigate.se

+46 737 24 30 00







