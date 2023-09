Stayble Therapeutics meddelar sista patientens sista besök i den kliniska fas 2b-studien

Staybles Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) i den kliniska fas 2b-studien inom degenerativa disksjukdomar har slutförts. Detta innebär att målet med antal utvärderingsbara patienter i studien nu har uppnåtts tolv månader efter att de erhöll behandling med STA363. Fas 2b-studien, som syftar till att utvärdera smärtlindringseffekten av läkemedelskandidaten STA363, har genomförts framgångsrikt med hög kvalité, god följsamhet och ett lågt patientbortfall. Bolaget följer den tidigare kommunicerade tidsplanen och räknar med att kommunicera top line-resultat under fjärde kvartalet 2023.