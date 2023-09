Sectras tremånadersrapport 2023/2024: Historiskt hög orderingång

Pressmeddelande – Linköping den 5 september, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) kontrakterade orderingång överstiger 2,9 miljarder kronor under kvartalet. Efterfrågan på bolagets kunderbjudanden inom både medicinsk IT och säker kommunikation bidrar till denna historiskt höga nivå för ett enskilt kvartal. Nettoomsättningen och återkommande intäkter växer. Valutautvecklingen är fortsatt fördelaktig för de finansiella utfallen och dämpar effekterna av pågående satsningar på att ställa om till tjänsteförsäljning och molnbaserade leveranser. Under kvartalet har flera sjukhus gått i drift med Sectras molntjänster för medicinsk bilddiagnostik och en av USAs större sjukhuskedjor har beställt dessa tjänster.