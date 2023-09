Styrelsen i Investment AB Latour (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier av serie B

Styrelsen i Investment AB Latour (publ) ("Latour") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2023 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Latours åtaganden att leverera aktier enligt Latours köpoptionsprogram.

Återköpet får inledas den 5 september 2023 och kommer att förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Återköp av aktier kommer att genomföras på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Återköp kommer enligt styrelsens beslut att ske genom blockaffärer eller vid flera enskilda tillfällen fram till och med den 29 september 2023 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ske av högst 125 000 B-aktier, vilket därmed inte kan resultera i att Latours innehav av egna aktier överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar samt Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 639 840 000 och Latours innehav uppgår till 427 200 B-aktier.

Göteborg, 4 september 2023

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)

Johan Hjertonsson

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, +46(0) 702 29 77 93

Anders Mörck, CFO Latour, +46(0) 706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 70 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 25 miljarder kronor.

