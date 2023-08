INBooks AB presenterar ny VD

"Vi tackar Mikael för hans insatser, brinnande engagemang och förmåga att bygga team. Mikael har varit en viktig del i bolagets uppbyggnad där hans kunskaper och erfarenheter inom utveckling och redovisningsbranschen har varit mycket värdefulla. Vi önskar honom lycka till i sin nya position," säger Per Gunnarsson.

Per Gunnarsson har varit aktiv i bolaget under tre år i form av arbetande styrelseordförande och ansvarig för den kommersiella delen av bolaget. Per Gunnarsson har över 20 års erfarenhet från ledande positioner från både TeliaSonera och Oriflame. På Oriflame hade han positioner som både säljchef och VD i Asien samt affärsområdeschef för 27 länder i Europa för ett nytt produktsegment.

"Per kan bolaget väl och han har stor erfarenhet av att driva affärer och företag. Vi i styrelsen är mycket glada över att Per nu axlar rollen som VD och tar INBooks till nästa nivå," säger Håkan Jansson som går in som ny styrelseordförande i INBooks.

INBooks har idag växt till nära 30 medarbetare med kontor i Växjö, Stockholm och Göteborg. Förutom att erbjuda mjukvarulösningar till redovisningsbyråer och bokföringsprogram till mindre företag så lanserades nyligen ett nytt affärsområde i form av mjukvarulösningar till fastighetsbranschen.

Per Gunnarsson

VD INBooks AB

0701-088 998

per@inbooks.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se