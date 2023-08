Premiär för Norrgavels nya butik på Birger Jarlsgatan 27

Norrgavel, Birger Jarlsgatan 27, Fotograf: Emil Fagander

Humlegården Fastigheter har ägt fastigheten på Birger Jarlsgatan 27 sedan 1999 och samma år etablerade familjeföretaget Norrgavel sin flaggskeppsbutik i byggnaden. För ett år sedan påbörjades en omfattande ombyggnation och renovering av butikslokalerna, där ambitionen varit att återskapa lokalernas tidstypiska detaljer, skapa en fond för Norrgavels sortiment och en butiksupplevelse utöver det vanliga.

Arkitektoniska detaljer återskapade

De ombyggda butikslokalerna bjuder in till en vacker och avskalad miljö. En ny entresol och ökade rumshöjder sätter tonen i upplevelsen av platsen. Materialen är valda med omsorg med golv av ek samt puts och färg av äggoljetempera på väggarna. Även exteriört har fasad och entré fått en uppgradering, vilket skapar en inbjudande inramning. Bland annat har konstnärlig utsmyckning på fasadens hörnpelare återskapats såväl invändigt som utvändigt. Verken uppfördes 1911 och skulptör var Carl Fagerberg.

– Satsningen är en otrolig förändringsresa, som man sällan ser inom detaljhandeln. Våra trogna kunder kommer att få en ny upplevelse, både varumärkesmässigt och rumsligt. Lokalerna bjuder på en näst intill sakral bakgrund, som gör det möjligt att visa vårt unika sortiment i en värdig och kurerad kontext. Hela arbetet har skett under överinseende av och med värdefull input från en byggnadsantikvarie och vi har även fått fantastisk stöttning av Humlegården och arkitektbyrån Fojab, som har varit djärva i sitt tankesätt, säger Norrgavels grundare och formgivare Nirvan Richter.

Engelbrektsplan - en attraktiv plats

Humlegårdens fastigheter i Stockholms innerstad är alla belägna på några av stadens mest attraktiva platser. Ett större kluster är samlat vid Engelbrektsplan, med närhet till Stureplans puls och Humlegårdens lugna, gröna oas. Ambitionen är att utveckla platsen till en självklar målpunkt i city. Parallellt med satsningen i fastigheten på Birger Jarlsgatan 27 arbetar Humlegården även med utvecklingen av det intilliggande T-House på Engelbrektsplan 1. Här skapas kontor i framkant samtidigt som kunderbjudandet stärks genom moderna mötes- och konferenslokaler, ökad service och ett tydligt värdskap. Mat och dryck är en viktig del i upplevelsen och etableringen av Enjoy Bazaar och Black Milk Gastro Bar, i regi av stjärnkrögarna Daniel Höglander och Niclas Jönsson, har rönt stor uppmärksamhet.

– Norrgavel är ett starkt varumärke och en spännande aktör som vi är glada över att få fortsätta samarbeta och utvecklas tillsammans med. Vi är mycket nöjda med resultatet, där vi har lyckats förvalta och återskapa ursprungliga detaljer samtidigt som vi uppgraderat tekniken och skapat en butiksupplevelse utöver det vanliga. Detta är en viktig pusselbit i arbetet med att stärka Engelbrektsplan som destination. Fastigheten har ett fantastiskt läge dit många verksamheter, besökare och närboende söker sig. Inte minst med tanke på dess väletablerade butiker och restauranger som gör platsen levande dag som kväll, säger Fredrik Lantz, fastighet- och uthyrningschef Humlegården Fastigheter.

Samarbetspartners i projektet

Affärsområdesansvarig, Humlegården: Anna Winberg

Byggprojektledare, Humlegården: Bijan Morabaki

Arkitekt: Fojab

Byggentreprenör: Öhmans Bygg

Birger Jarlsgatan 27

Fastigheten stod klar 1911, arkitekt var Carl Bergsten som även ritade Liljevalchs. Fastighetens totala uthyrningsbara area är cirka 4 300 kvm och består främst av kontorslokaler samt butikslokaler på entréplanet. I det som idag är Norrgavels lokaler har många spännande verksamheter varit etablerade under årens lopp. Första året flyttade Intima teatern in och därefter tog Komediteatern över lokalen. I slutet av 30-talet genomgick teaterlokalen en omfattande ombyggnation, då man adderade ett gracilt och festivitasinspirerat formspråk – en stil som var typisk för den tidens biografer. 1938 flyttade biografen Aveny in och blev kvar under många år. Under mitten av 1990-talet huserade rockklubben Gino i lokalerna. Därefter tog Nordins reklambyrå över och byggde om lokalen till ett modernt kontor innan Humlegården förvärvade fastigheten 1999.

