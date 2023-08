Delårsrapport januari – juni 2023

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

Substansvärdet ökade till 193 kronor per aktie jämfört med 159 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 24,3 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 11,3 procent. Substansvärdet per den 18 augusti uppgick till 178 kronor per aktie. 1

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 10,3 procent under perioden jämfört med SIXRX som ökade med 11,3 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

Andra kvartalet

Industriföretagens orderingång minskade med 3 procent till 6 129 (6 297) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 13 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 19 procent till 6 605 (5 561) Mkr, vilket är en ökning med 7 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens rörelseresultat ökade med 26 procent till 1 020 (812) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 15,4 (14,6) procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

Januari - juni

Under första kvartalet slutförde Swegon förvärvet av brittiska Dalair.

Industriföretagens orderingång ökade med 3 procent till 12 449 (12 137) Mkr, innebärande en minskning för jämförbara enheter med 9 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 23 procent till 12 977 (10 580) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 2 009 (1 481) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 15,5 (14,0) procent.

KONCERNEN

Koncernens nettoomsättning uppgick till 12 977 (10 580) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 4 360 (2 406) Mkr.

Resultatet har i perioden påverkats av redovisningsmässiga nedskrivningar och återförda nedskrivningar av börsinnehav med en positiv nettopåverkan om 777 (-613) Mkr.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 935 (2 071) Mkr, vilket motsvarar 6,15 (3,23) kronor per aktie.

Koncernens redovisade nettolåneskuld uppgick till 13 690 (11 042) Mkr. Nettolåneskulden, exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, uppgick till 12 738 (9 814) Mkr och motsvarar 9 (9) procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 20,6 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 11,3 procent.

Under första kvartalet deltog Latour i Alimak Groups nyemission under mars månad med sin prorataandel om 747 Mkr och förvärvade 16 016 809 aktier i bolaget. Samma månad deltog Latour i CTEKs företrädesemission med sin prorataandel om 107 Mkr och förvärvade 6 112 324 aktier i bolaget.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 13 juli investerade Latour Future Solutions i svenska Quandify genom en riktad nyemission och tillträder som minoritetsägare till cirka 22 procent av aktierna.

1 Substansvärdet den 18 augusti har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 18 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ord

”Latours industrirörelse fortsätter utvecklas positivt och vi kan rapportera ytterligare ett rekordkvartal. Den underliggande efterfrågan håller i sig på de flesta marknader och än så länge har vi inte noterat någon kraftig inbromsning i konjunkturen. Orderingången är dock på en något lägre nivå än tidigare och vi följer utvecklingen noga för att ställa om vid behov. Bedömningen är att inbromsningen delvis beror på en svag nedgång i konjunkturen men också på en normalisering av hur kunder planerar och lägger sina ordrar.

Under andra kvartalet minskar orderingången totalt med 3 procent. Justerat för förvärv och valuta motsvarar det en minskning med 13 procent. Faktureringen ökar med 19 procent, varav organiskt med 7 procent. Rörelseresultatet är starkt och ökar med 26 procent till 1 020 (812) Mkr och med en rörelsemarginal på 15,4 (14,6) procent. Vårt bästa kvartal hittills, vilket är mycket glädjande och återigen ett kvitto på att vi äger kvalitetsbolag.

Det är svårt att exakt härleda hur mycket av nedgången i orderingång som kan härledas till en svagare konjunktur respektive till kundernas normaliserade köpbeteende. Vi fortsätter att leverera ut på den höga orderstock som vi hade vid årsskiftet, vilket visar sig i en stark fakturerings-utveckling. Orderstocken är dock fortfarande på en hög nivå, 6 474 Mkr jämfört med 6 564 Mkr vid ingången av året. Det är främst Caljan som har en betydligt lägre orderstock än vid ingången av året, medan det är mer stabilt i övriga affärsområden.

Situationen med störningar i varuförsörjningen kvarstår i viss utsträckning, men situationen har ytterligare förbättrats och vi håller en hög servicegrad till våra kunder och har en god leveranskapacitet.

Den fina lönsamheten i kombination med Latours starka finansiella ställning gör att vi kan fortsätta genomföra framåtriktade satsningar i våra verksamheter, även om konjunkturklimatet skulle försämras ytterligare. För att behålla konkurrenskraft och främja hållbar tillväxt investerar vi löpande i våra verksamheter inom såväl hållbarhet och digitalisering som produktutveckling. Vi vill att våra verksamheter skall fortsätta att ligga i framkant.

Efter ett förvärvsintensivt 2022 har vi hållit ett lägre tempo under våren. Analysarbete och diskussioner har dock pågått hela tiden och vi ser en något mer aktiv höst framför oss. Under första kvartalet slutförde vi ett förvärv genom Swegon som förvärvade brittiska Dalair i början av januari och den 13 juli investerade vi genom Latour Future Solutions i svenska Quandify. Läs mer på sida 4.

Börsen har utvecklats i positiv riktning under första halvåret. Substansvärdet i Latour har ökat med 24,3 procent till 193 kronor per aktie och vår börsnoterade portfölj har ökat med 20,6 procent. Detta kan jämföras med indexet SIXRX som ökat med 11,3 procent. Våra börsnoterade innehav har till övervägande del rapporterat om en positiv utveckling under kvartalet. Förvärvsaktiviteterna fortsätter och bland annat har ASSA ABLOY slutfört det betydande förvärvet av amerikanska HHI.”

Johan Hjertonsson

Verkställande direktör och koncernchef



För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller

Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.





Telefonkonferens

Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Johan Hjertonsson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.



Webcast:

Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken: https://ir.financialhearings.com/latour-q2-2023





Telefonkonferens:

Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan.

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001154









Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2023, kl. 08.30 CEST.

Följande bilagor finns för nedladdning:

Latour delårsrapport januari - juni 2023





