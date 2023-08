Region Västerbotten installerar Schneider Electrics tjänst Building Advisor i fler byggnader

För fyra år sedan installerade Region Västerbotten Schneider Electrics EcoStruxure™ Building Advisor Asset Health (BA) i en av Norrlands Universitetssjukhus byggnader. Building Advisor agerar som en virtuell fastighetsingenjör som i realtid gör analys och funktionskontroll av fastighetens samtliga uppkopplade system och dess komponenter. Region Västerbotten har med hjälp av Building Advisor fått en tydligare bild av hur deras fastighet presterar, minskat antalet felanmälningar och bidragit till ett mer strukturerat arbetssätt för driftpersonal.

De sociala och miljömässiga fördelar som implementeringen lett till har undersökts av två studenter vid Umeå Universitet. Resultatet visar att den sociala hållbarheten ökat genom effektivisering i underhållsarbetet samt förbättrat välmående hos underhållspersonalen. Den miljömässiga hållbarheten har också ökat genom en minskning av CO2-utsläpp från minskad energianvändning och färre transporter kopplade till underhållsarbetet. Totalt minskade koldioxidutsläppen med 12,7 procent för el och 12,8 procent för värme – vilket gav en total minskning med 29,9 ton CO 2 , vid jämförelse innan och efter installation av Building Advisor.1

Region Västerbotten väljer nu att implementera Schneider Electrics tjänst i ytterligare två helt nyproducerade byggnader tillhörande Norrlands Universitetssjukhus samt Lycksele Lasarett.

­­– Många av våra byggnader har känsliga verksamheter och dessutom mycket teknik som behöver fungera optimalt för att säkra våra patienters och personals välmående. Vi ser avsevärt färre felanmälningar, en bättre optimerad fastighet, bättre luftkvalitet, bättre driftnetto och en verksamhet som har ett bra inomhusklimat. Vi är nöjda med Building Advisor och just därför ska vi nu installera tjänsten i fler byggnader. I våra nyproducerade byggnader har vi väldigt hårt ställda miljömål gällande energianvändning per kvadratmeter. Det är något som BA kommer att hjälpa oss att säkerställa. Vi ser även fram emot att BA hjälper oss att få de nya byggnaderna att bli injusterade mycket snabbare, vilket vid normalfall tar flera år. Vi får även bättre koll på reklamationsärenden om det skulle uppstå produktfel eller funktionsfel. Detta kommer även bidra till att våra byggnader optimeras och fortsätter utvecklas, säger Peter Norrman, Tf Fastighetsområdeschef Region Västerbotten.

Fördelarna med Schneider Electrics Building Advisor är många. Inte minst underlättar det för ett generationsskifte i branschen, där viss kunskap om systemen kan falla bort. Tjänsten minskar risken eftersom inlärningsperioden blir kortare och rutinarbetet digitaliseras. Building Advisor är en analystjänst som använder avancerade algoritmer och ”machine learning” som fokuserar på ett samspel mellan avancerad teknologi, människa och organisation. Building Advisor utför analys och funktionsprov på alla uppkopplade system och komponenter i fastighetssystemet var femte minut, dygnet runt och året om. Building Advisor kan föreslå en ny optimerad funktion om tjänsten anser att funktionen inte ger optimal fastighetsdrift. På så sätt kan systemet och dess komponenter användas optimerat under hela dess livslängd baserat på hur de nyttjas. Driftpersonal kan fokusera på de avvikelser som gör mest inverkan på fastighetens optimala prestanda. Utöver det kan de flesta problem som uppstår lösas på distans vilket kan minska kostnader och antalet resor.

– Vi på Schneider Electric ser det som ett naturligt steg att Region Västerbotten väljer att installera Building Advisor i fler byggnader. BA hjälper våra kunder arbeta på ett strukturerat förutseende sätt med deras underhåll som ger en vardag med kontroll och mindre stress. Husansvarig tekniker och förvaltare kan fokusera och prioritera på att åtgärda avvikelser på ett metodiskt arbetssätt innan fel eller avvikelser blir potentiellt större och påverkar både patient, verksamhet, driftnetto och hållbarhetsmål, säger Stig Mellström, Segment Leader Healthcare på Schneider Electric.

