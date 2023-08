Azorerna och Resqunit AB i historisk allians för hållbarhet inom fisket

Regionsekreterare för hav och fiske, Manuel Humberto Lopes São João, och hans visionära ledarskap har lett till ett banbrytande beslut att utrusta alla licensierade not och nät i den autonoma regionen Azorerna med norsk banbrytande teknologi utvecklad av Resqunit. För första gången i fiskehistorien implementerar en regional sekreterare för hav och fiske en solid och strategisk plan för att bekämpa förlusten av fiskeredskap, vilket visar Azorernas engagemang för hållbara fiskemetoder och bevarande av marina ekosystem.

Genom att välja Resqunit tar Azorernas regionala regering en avgörande ställning för att skydda våra hav, förbättra försörjningen för lokala fiskare och värna om den marina biologiska mångfalden. Samarbetet är ett exempel för andra nationer, och visar att ett förebyggande angreppssätt kan ge betydande kostnadsbesparingar jämfört med de mycket högre kostnaderna för att lokalisera och hämta förlorade fiskeredskap i framtiden.

"Vårt partnerskap med regionsekreteraren för hav och fiske på Azorerna illustrerar den positiva inverkan som framtidstänkande politiska ledare kan uppnå för fiskeindustrin", säger Helge Trettø Olsen, VD för Resqunit. "Vi är hedrade att bidra till detta transformativa initiativ. och spela en roll för att bevara den marina miljön för kommande generationer."

Vi är hedrade att få bidra till detta transformativa initiativ och spela en roll i att bevara den marina miljön för kommande generationer - Helge Trettø Olsen, VD, Resqunit AB

Resqunit AB är glada att kunna tillkännage skapandet av ett helägt dotterbolag - Resqunit Portugal - vid det prestigefyllda inkubatorcentret ADFMA - Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores, i syfte att främja en nära och produktiv relation med regionsekreteraren, och ordföranden Ana Rodrigues, det lokala fiskesamhället och ett kluster av innovativa företag.

Nollvision

Detta strategiska drag stärker företagets position i regionen och öppnar upp för fler finansieringsberättigade samarbeten och konsortier.

Genom samarbetet har Resqunit åtagit sig att leverera minst 1 500 enheter vid projektets start i november, utrusta alla licensierade not och nät med företagets lösning, i syfte att uppnå noll förlust av fiskeredskap på Azorerna.

De framsteg som genereras av detta nyckelpartnerskap kommer att noggrant dokumenteras och är tänkt att fungera som en övertygande modell för regeringar över hela världen i deras ansträngningar att minska och eliminera spökfiske och plastföroreningar från fiskeindustrin.

Texten fortsätter under bilden

Från vänster: Jose Silva, CTO Resqunit, Manuel Humberto Lopes São João, regional sekreterare för hav och fiske, och Ana Rodrigues, ordförande för ADFM.

"Som regional sekreterare för hav och fiske på Azorerna är det vårt ansvar att kämpa för hållbara fiskemetoder och skydda vår marina miljö. Att investera i Resqunit-teknik är inte bara ett förnuftigt beslut för våra fiskare, vilket sparar dem den ekonomiska bördan av förlorade redskap, utan det är också en investering i vår gemensamma framtid", säger Manuel São João.

"Genom att proaktivt utrusta alla licensierade nät och nät med Resqunit förhindrar vi potentiella miljöskador och minskar behovet av kostsamt saneringsarbete under de kommande åren. Det är bara rättvist att regeringen tar detta ansvar, eftersom de långsiktiga besparingarna och fördelarna vida överväger den initiala investeringen. Tillsammans lägger vi grunden för en mer robust och välmående fiskeindustri och värnar om havets rikedomar för kommande generationer”, fortsätter João.

Vi förebygger potentiella miljöskador och minskar behovet av kostsamt saneringsarbete under de kommande åren. - Manuel São João, regionsekreterare för hav och fiske, Azorerna

"Vi är stolta över att dela denna milstolpe och berömma regionsekreterare, Manuel São João, för hans engagemang för hållbara fiskemetoder och miljöförvaltning. Effekterna av detta samarbete sträcker sig långt utanför Azorerna, vilket banar väg för en mer hållbar och ansvarsfull framtid för fiske över hela världen", säger Olsen.



DISCLOSURE REGULATION

This information is information that Resqunit AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (MAR) 596/2014. The information in this press release has been published through the agency of the contact persons set out above, on August 15, 2023, at 14.00 CET

Certifierad rådgivare

Certifierad rådgivare för Resqunit AB är Kapitalmarknadsmyndigheten

För mer information vänligen kontakta

Helge Trettø Olsen, VD, Resqunit AB

E-post: helge@resqunit.com

Telefon: +47 901 68 908





