Sleep Cycle delårsrapport april-juni 2023:  Ökat fokus på kärnverksamheten för att driva tillväxt

Nettoomsättningen ökade med 11 % i det andra kvartalet vilket motsvarade 1 % exkluderat valutakurseffekter. Tillväxten drevs av prisökningar på upp till 30 % för nya användare på utvalda marknader vilka genomfördes under det andra kvartalet 2022. Prisökningarna bidrog till att ARPU, exkluderat valutakurseffekter, ökade med 6 % vilket uppvägde en minskning av antalet användare med 5 % jämfört med föregående år. Antalet nya användare ökade under det andra kvartalet jämfört med föregående år vilket är en positiv förändring i relation till nedgången som synts de senaste tre kvartalen. Den justerade rörelsemarginalen ökade till 30% som ett resultat av det effektiviseringsprogram som lanserades under det andra kvartalet, och som innebär att resurser fokuserats till att driva tillväxt i kärnverksamheten, vilket förväntas leda till en besparing om 25 Mkr på helårsbasis.