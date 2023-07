Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 juli 2023 i Quartiers Properties AB (publ)

Vinstutdelning till preferensaktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning (efterutdelning) till preferensaktier med 72 öre per preferensaktie, vilket innebär en totalt utdelning om 4 874 304,96 kronor på preferensaktierna. Utbetalning av utdelningsbeloppet per preferensaktie kommer, i enlighet med Bolagets bolagsordning, ske kvartalsvis med ett belopp om 24 öre per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar, före nästa årsstämma, för de kvartalsvisa utdelningarna fastställdes den 30 september 2023, 30 december 2023 och 31 mars 2024 (eller närmast föregående bankdag, i enlighet med Bolagets bolagsordning). Utbetalning av utdelningsbeloppet per preferensaktie beräknas ske den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag och genomförs av Euroclear Sweden AB.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, https://quartiersproperties.com/for-investerare .

För ytterligare information kontakta

Marcus Johansson Prakt, VD, Quartiers Properties AB (publ)

marcus.prakt@quartiersproperties.se

+ 46 72-018 5998

Följande bilagor finns för nedladdning:

Pressmeddelande i PDF





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se