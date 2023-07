Valutahandel jämför inflationsnivåerna i EU

Med 0.4% minskad inflation i Sverige så står sig landets KPI bättre än på länge, men ändå bara knappt en procent under tvåsiffriga nivåer. Hur dessa KPI nivåer kan jämföras med andra länder i EU undersöks i den senaste analysen från Valutahandel.se.

Stora skillnader föreligger mellan olika Skandinaviska länder, där Danmark ligger närmast målnivån. Den danska KPI ligger på endast 2.5%, medan Finland som också har Euro mätte 6.3% KPI under sista undersökningen vilket var en uppgång på nästan 2% sedan februari 2023. Ännu högre inflation återfinns i Norge, där 6.4% KPI uppmättes i juni, vilket fortfarande är avsevärt lägre än 9.3% KPI inflation i Sverige.

Vad som är positivt för svensk inflation är att kronan återhämtat sig starkt från 11.94 till 11.50 i skrivande stund. Ifall den stärkta svenska kronan håller i sig eller blir ännu starkare mot euron den närmaste tiden, så kommer troligen inflationen sjunka under sommarmånaderna.

Lägst inflation i EU återfinns i Spanien och Belgien, som båda har endast 1.6% inflation och såldes är de enda länderna inom EU som ligger inom inflationsmålet på 2 procent.

Teamet på Valutahandel.se är fortfarande förvånad över att Riksbanken inte har tummat på inflationsmålet, som ligger mer än 7% utanför räckhåll.

Medgrundaren av Valutahandel.se, Markus Jalmerot är kritisk mot Riksbankens återkommande misslyckande och orimliga målnivåer. ”I mer än 18 månader så har Riksbanken totalt misslyckats hålla inflationen i styr och ändå så ändras inte målnivån. I stället fortsätter man att misslyckas kanske även 19 och 20 månader i sträck”, avslutar Jalmerot.

En mer rimlig målsättning är den i Brasilien, där Banco Central har ändrat målkursen till 3.25% under 2023 och satt målnivån till 3% under 2024-26. Under juni månad 2023 så nåddes 3.16% inflation och Brasilien lyckades slutligen kommer under målkursen. För att få en jämförelse av inflationsnivåer runt om i världen, gå till Valutahandel.se.

