Bud på Idogens teknologiplattform att lämna senast 31 juli

Idogen AB försattes i konkurs den 7 juli. Bolaget har under sina 15 år utvecklat en teknologiplattform för att ta fram cellterapier i syfte att bota och lindra sjukdom genom att skapa sjukdomsspecifik tolerans. Mer information om teknologiplattformen lämnas av Christina Herder, tf VD, christina.herder@idogen.com . Ett datarum med relevant dokumentation finns att tillgå efter undertecknande av konfidentialitetsavtal.

Konkursboet bjuder ut teknologiplattformen till försäljning med start den 13 juli. Bud på teknologiplattformen skall lämnas till konkursförvaltaren senast måndagen den 31 juli, helst elektroniskt, via jorgen.andersson@ackordscentralen.se . Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt liksom rätt att sälja under tid anbudsförfarandet pågår.

About the technology platform

Idogen’s technology platform has the potential to develop several curative, novel cell therapies mimicking the body’s own way of achieving disease-specific tolerance.

The cell therapy has the potential to “calm down” the immune system when it is reacting in an undesired way.

Three different medical challenges have been identified where this technology could be used to achieve disease-specific tolerance:

• patients who have developed antibodies against their biological drug, e.g. haemophilia A patients with neutralizing antibodies – the IDO 8 program

• patients with autoimmune disease – IDO AID program

• pre-treatment of patients to avoid transplant rejection and long-term side effects due to use of immunosuppressants after organ transplantations – the IDO T program

Included in the asset sale is all data, documentation and regulatory approvals in Sweden, Norway and EMA in order to resume the clinical study within the IDO 8 program

Key data and documentation included

• Preclinical in vitro data for both IDO 8 and IDO T program

• Preclinical in vivo safety studies for IDO 8 program

• All know-how and documentation required for manufacturing clinical supply under GMP at Radboud University Medical Center for the first clinical program in IDO 8

• Clinical study protocol for first clinical study

• Regulatory approvals for the first clinical study in Sweden, Norway and EMA

• Network of clinical investigators for the first clinical study and therefore available patients

Patent

In addition, the sale includes the patent applications covering Idogen’s current platform technology and its applications, e.g. tolerogenic cell therapy manufacturing process, in particular Idogen’s novel tolerance-inducing cocktail and possible variants of the process and cocktail. Included are also the cell therapy products created in the process and their variants as well as treatment methods based on these cell products.

The international (PCT) patent application, WO2021116464A1, was filed in December 2020

In July 2022, it was extended to Europe (EPO), Canada, China, Japan and the US.

Once granted, it could provide patent protection until December 2040, excluding extensions where applicable.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För frågor kring teknologiplattformen, konfidentialitetsavtal samt access till datarum kontakta Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

För frågor kring bud och lämnande av bud kontakta Jörgen Andersson, Ackordscentralen Syd AB, Direkt +46 (0)10 151 60 56 Mobil +46 (0)707 787 421

E-post: jorgen.andersson@ackordscentralen.se

Idogen har utvecklat en plattform för tolerogena cellterapier i syfte att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Teknologin utgör en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med en betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera teknologiplattformen och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

Idogen bud på teknologi plattformen





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se