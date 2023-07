Småländska hantverksdestilleriet Lydén Distillery belönas med guldmedalj i The Spirit Business - Gin Masters 2023

Far & Son, som tillsammans driver Smålands första gin-destilleri Lydén Distillery är överlyckliga och kan med stor glädje meddela att de vann guld med deras Old Tom Gin i The Spirit Business Gin Masters 2023 - som är en av de mest respekterade och prestigefyllda tävlingarna i branschen som har flera års erfarenhet av att bedöma spritdrycker från hela världen.

Vi vill börja med att tacka för all den underbara responsen vi har fått på våran Old Tom Gin. När vi släppte den för ungefär en månad sedan så hade vi ingen tanke på vad vi skulle göra i framtiden med den, då den lanserades i serien Experimental & att ett experiment sedan skulle vinna guld i The Spirit Business Gin Masters 2023 var vi inte riktigt beredda på.

Med det sagt - så har vi beslutat oss för att vår Old Tom Gin tar en plats i vår ordinarie produktportfölj! - Berättar Emil Lydén med ett stort leende på läpparna.

Lydén Distillery Old Tom Gin har en välbalanserad och dominerande smak av enbär, kryddiga friska inslag av citrus och blommiga toner. Den tillsatta sötman gör att saker och ting får en intressant vändning - den lyfter fram smaker och får en längre finish.

Om The Spirit Business Gin Masters:

I år ställde 384 stycken bidrag från 179 olika destillerier upp i The Spirit Business Gin Masters - som är en av de mest respekterade och prestigefyllda tävlingarna i branschen som har flera års erfarenhet av att bedöma spritdrycker från hela världen.

Lydén Distillery Old Tom Gin

Alkoholprocent: 43%

Volym: 500ml

Pris: 395:-

Artikelnummer: 56711

Sortiment: Systembolagets Beställningssortiment

Länk till artikeln: https://www.systembolaget.se/produkt/sprit/lyden-distillery-5671102/













Emil Lydén

Master Distiller & Founder

0767676555

emil@lydendistillery.com







