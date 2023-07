Idogen har lämnat in en formell ansökan om konkurs

Idogen har idag lämnat in ansökan om konkurs. Ett flertal diskussioner om omvänt förvärv har pågått in i det sista men har nu avbrutits. Försäljningen av teknologiplattformen har inte nått de budnivåer som behövts för att på så sätt driva bolaget vidare.

Idogen har trots ett dedikerat och hårt arbete ända fram till dagen för konkursansökan inte lyckats med de två processer som behövts för att fortsatt finansiera bolaget. Aktien har handelstoppas.

”Vi beklagar att affärerna kring omvänt förvärv inte lyckades och att vi inte heller fått tillräckligt höga bud på teknologiplattformen för att undvika konkurs. Vi har därmed inte längre möjlighet att betala våra löpande kostnader och skulder. Därmed tvingas vi nu att formellt sätta bolaget i konkurs.” säger Christina Herder, tf VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Certified Advisor:

Vator Securities AB

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2023 kl 07.54 CET.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

