Sectra publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022/2023

Dokumenten är bifogade till detta pressmeddelande och finns även tillgängliga på Sectras webbplats, investor.sectra.com.

På webbplatsen ges också en sammanfattning av verksamhetsåret. På The 2022/2023 financial year in brief (språk engelska) summeras värden vi skapar för våra olika intressenter, höjdpunkter från våra verksamheter och ett urval av finansiella nyckeltal.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli, 2023, kl. 13.30.

Om Sectra

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2022/2023 till 2 351 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida.



För ytterligare information:

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Följande bilagor finns för nedladdning:

Sectra årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022/2023

sectra-2023-04-30-sv.zip







