Gladsheim högst totalavkastning i MSCI:s bostadsindex 2020-2022

Gladsheim har sedan starten 2019 varit med i MSCI:s svenska bostadsindex. Totalindexet publicerades i mars och under våren har de detaljerade utfallen presenterats för indexdeltagarna. Gladsheim har under de senaste tre åren haft en genomsnittlig totalavkastning på det underliggande fastighetsbeståndet på 11,2 procent. Motsvarande för benchmark uppgick till årlig siffra på 6,4 %. Gladsheim har därmed haft en meravkastning mot index på 75%. Gladsheim har också slagit index varje år och haft den högsta genomsnittliga totalavkastningen av samtliga 35 fastighetsägare som har bidragit med data till indexet under perioden.