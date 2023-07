Areco väljer Future IT Partner som ny IT-leverantör

Roger Silwer, IT-manager Areco, Göran Silwer, IT Areco, Jonas Nilsson, CEO Future IT Partner, Ludwig Lindström, BDM Future IT Partner.

”Förutom det uppenbara att allt måste fungera, så lägger vi stor vikt vid relationen och att partnern förstår våra behov. Future IT Partners inställning - att inte tjäna pengar på problem utan istället arbeta proaktivt för att minska risken att fel uppstår - tilltalade oss”, säger han.

Areco, med huvudkontor i Malmö, är en svensk privatägd koncern och en av de ledande aktörerna inom tillverkning av byggplåt. Kärnverksamheten riktar sig till byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter i tunnplåt för bostäder och kommersiella fastigheter. Areco Steel är moderbolaget för koncernen som består av fem divisioner; Areco Metals, Areco SSC, Areco Profiles, Areco Direct och Areco Properties. Koncernen har 370 anställda i Sverige, Norge, Polen, Finland och Danmark och omsätter fyra miljarder kronor.

”Vi på Future IT Partner är mycket stolta och glada över möjligheten att påbörja ett samarbete med Areco. Hårt arbete, kontinuerlig utveckling av våra rutiner och förståelse för kundernas utmaningar, har gjort oss till ett starkt alternativ till de större IT-leverantörerna. Vi ser fram emot att visa kompetens och kundfokus i vårt samarbete med Areco”, säger Ludvig Lindström, Business Development Manager på Future IT Partner.

Future IT Partner är en komplett helhetsleverantör av produkter och tjänster inom IT-lösningar och bygger sin verksamhet på ledorden personligt, professionellt och innovativt.

”Vi har målmedvetet strävat efter att vara det självklara valet för IT-lösningar i regionen och samarbetet med Areco går helt i linje med våra planer. Vår kompetens tillsammans med kvalitativa, framtidssäkrade tjänster är lika attraktivt för medelstora, som stora företag”, säger Jonas Nilsson, CEO Future IT Partner.

När det kommer till tjänsteleverans så har företaget skapat en modell helt sprungen ur devisen att arbeta tillsammans med kunden.

”Vi har tittat på vad marknadens behov verkligen är och därefter byggt en tjänst som skall svara på dessa utmaningar. Allt för att skapa en tydlig win-win situation. I slutändan ska båda parter tjäna på att eftersträva samma sak – en fullt fungerande IT-miljö. Genom att hitta återkommande problem och lösa flera utmaningar innan de dyker upp sparar kunden både tid och pengar”, menar Ludvig Lindström.



Samarbetet med Areco inleddes i början av året. Flera installationer pågår parallellt fram till september, inklusive flera nya siter som Areco förvärvat.

”Det känns väldigt bra”, säger Roger Silwer på Areco. ”Vi har hittat den IT-leverantör som passar vår verksamhet och som vi kan växa tillsammans med.”

Pressansvarig

Martin Madsen

COO, Future IT Partner Sverige AB

Direkt: +4610 51 51 506

Mail: martin.madsen@futureitpartner.se









