INBooks tar täten i arbetet mot penningtvätt

Sedan INBooks grundades 2019 har företaget arbetat aktivt för att göra det enklare för redovisningsbyråer att motverka penningtvätt.

Med hjälp av smarta funktioner i byråstödsprogrammet INBooks Flow kan byråerna arbeta med bland annat kundkännedom och riskbedömning direkt i systemet.

– Med helautomatiserade flöden, kontroller och säker identifiering i INBooks Flow blir det enkelt att få kontroll på kundkännedom och riskbedömning. Information om befattningshavare, verklig huvudman och dennes närstående hämtas in från en oberoende källa när byrån lägger upp en ny kund i systemet, säger Mikael Folkesson, VD på INBooks.

Som ännu ett led i arbetet mot penningtvätt har INBooks nyligen genomfört en föreläsningsturné med stopp i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Växjö.

– Under våren har vi märkt att våra kunder är oroliga och har många frågor om penningtvätt. Vi vill därför ta chansen att tillsammans med vår kunniga affärsutvecklare Lara Masri få informera Sveriges redovisningsbyråer om hur de kan säkerställa att de arbetar på rätt sätt. Under eventen har det blivit många givande dialoger och deltagarna har utbytt erfarenheter med varandra under det efterföljande minglet, säger Mikael.

Det är gratis att delta och efter föreläsningen bjuds alla deltagare på lunch med möjlighet till mingel och nätverkande. Dessutom får de med sig en goodiebag med erbjudanden från INBooks.

– Vi är otroligt glada över att få åka runt och träffa både befintliga kunder och nya bekantskaper även efter sommaren, avslutar Lara Masri, affärsutvecklare på INBooks.

Mikael Folkesson

VD INBooks AB (publ)

mikael@inbooks.se

070-355 59 09







Lara Masri

Affärsutvecklare INBooks AB (publ)

lara@inbooks.se

079-142 99 89







