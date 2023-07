Styrelsen i Quartiers Properties föreslår återupptagen ordinarie utdelning på preferensaktier - Starkt momentum i verksamheten tidigarelägger beslut

Inför årsstämman 2020 samt efterföljande årsstämmor beslutades att inte lämna utdelning på Bolagets preferensaktier på grund av effekter av coronapandemin och därefter ökad osäkerhet i omvärlden och förändrade affärsförutsättningar för Bolaget. Enligt bolagsordningen ska preferensaktieutdelning som ej lämnas på angiven avstämningsdag räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 12 procent från den tidpunkt då utbetalning borde skett enligt bolagsordningen. Ackumulerad ej utbetald utdelning jämte ränta uppgår till cirka 3,7 kronor per preferensaktie.

Den föreslagna preferensaktieutdelningen om 72 öre per preferensaktie består av ordinarie preferensaktieutdelning om 24 öre per preferensaktie med avstämningsdagar fram till årsstämman 2024 (dvs. 30 september 2023, 30 december 2023 och 31 mars 2024). Totalt föreslås bolagsstämman således besluta om utdelningar om cirka 4,87 miljoner kronor.

Beslutet möjliggörs av den senaste tidens utveckling i Bolaget där Boho Club presterar bra och genererar en stark tillväxt från föregående år, samt framgångar med nya byggrätter och en stark lägenhetsförsäljning under det andra kvartalet 2023. Totalt har sju lägenhetsförsäljningar slutförts under kvartalet och ytterligare två kontrakterats med tillträde under juli och augusti. Totalt försäljningsvärde för lägenheterna uppgår till cirka 40 miljoner kronor.

”Marbella med omnejd växer kraftigt med stöd av robusta drivkrafter som bygger på en genuin vilja att bo och semestra i regionen. Målgruppen är internationell, kapitalstark och består av en ny yngre generation entreprenörer, företagsledare och framgångsrika karriärister som har möjlighet att ha den spanska solkusten som bas. Det tillsammans med det starka momentum vi ser i Bolaget just nu ger oss självförtroende att fatta detta beslut redan nu”, kommentarer VD Marcus Johansson Prakt.





