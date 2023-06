Den förväntade räntehöjningen på 0.25% pressar kronan

För andra året i rad så väntas prognoserna för svensk inflation mätt som konsumentprisindex (KPI) att öka med över åtta procent. Under 2022 så blev det 8.4% och Riksbanken förväntar sig en genomsnittligt inflation under 2023 på 8.9%, nästan sju procent högre än målet.

Riksbankens prognos från idag är att ytterligare en mindre höjning kommer att ske under 2023, vilket kan leda till 4% ränta någon gång i höst. I Storbritannien så brottar man med liknande problem, även om Brexit även skapade ökade importkostnader. Där har Bank of England i stället höjt räntan med lite större steg för att visa marknaden att man tar seriöst på inflationen. Markus Jalmerot, ekonomen som är head of content på Valutahandel, medger att ”jag blir ytterst förvånad om 12-nivån mot euron inte testats innan sommaren är slut”.

Riksbanken meddelar idag om planer om att minska valutarisken, något som troligen innebär försök att sälja fler stadsobligationer än tidigare planerat och genom att inta hedging positioner med valutaterminer och valutaswappar. Tidigare har Riksbanken trott på en betydligt stärkt svensk krona, men nu kan man alltså ifrågasätta ifall tron på kronan har fallit något bland ledarmöterna. Det talas om över 100 miljarder kronor eller drygt en fjärdedel av tillgångarna som ska valutasäkras. Det motstridiga i den senaste rapporten från Riksbanken är en önskan att upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation, vilket inte återspeglas i de låga räntehöjningarna som fått svenska kronan att tappa över 20% av sitt värde mot EUR, GBP och USD sedan inledningen av 2021. Kanske är det lite samma tänk bland riksbankens ledarmöter som hos Recep Tayyip Erdogan, att låg ränta gör folket rikare eftersom det blir lättare att låna pengar. Medan Turkiets valuta har tappat mer än 65% mot EUR och USD sedan början av 2021, så finns det möjlighet att samma tankesätt som Turkiet kan leda till ytterligare svagare krona framöver.

Den lilla räntehöjningen i Sverige med 0.25% fick direkt kronan att backa, något som Valutahandel.se förutspådde redan innan beslutet. Dollarn har stärkts mot kronan med hela 0.7% under eftermiddagen, medan euron har pendlat runt de starkaste nivåerna någonsin mot kronan. Läs mer om kronan, inflationen och förväntningarna i den senaste artikeln på Valutahandel.se.

