Qvantum får brittiskt pris för lägenhetsvärmepump

The British Renewable Energy Awards är Storbritanniens mest prestigefyllda evenemang i sitt slag. Priserna delas ut av REA (The Association for Renewable Energy & Clean Technology) som har fler än 500 medlemmar och arbetar nära det brittiska parlamentet.

Qvantum fick priset för sin nyutvecklade, ultrakompakta 6 kW värmepump för lägenhetsbruk. Lägenhetsvärmepumpen är så liten att den kan rymmas under ett köksskåp och är avsedd att användas med lågtemperaturnät (5:e generationens fjärrvärme). Den kan ge både uppvärmning, varmvatten och kyla, och producerar mer än 4 kWh värme för varje kWh energi som tillförs.

– Vi visade lägenhetsvärmepumpen på ISH-mässan i Tyskland i mars för första gången, och den har redan fått två internationella innovationspriser, säger Qvantums CCO Jesper Jarnhäll.

– Att bli uppmärksammade av REA är fantastiskt eftersom vi helt nyligen har startat vår verksamhet i Storbritannien genom att förvärva Hybrid Energy Storage i Leicester.

Hybrid Energy Storage var involverade i ett annat pris samma kväll då företaget designade grundvattenvärmesystemet för Birminghams Kvinno- och barnsjukhus. Sjukhusen har ett värmesystem som gjorde att de blev "Högst rekommenderade" för Pioneer Award.

Värmepumpar för hållbara städer

Tanken bakom lägenhetsvärmepumpen är att göra fossilfri uppvärmning tillgänglig även för alla de många miljoner som bor i gasuppvärmda lägenheter i Europas storstäder. Värmepumpen kan enkelt ersätta gaspannor och bidra till både kostnadsbesparingar och minskning av såväl NOX- som CO2-utsläpp.

– Vårt mål är att förändra hur Europas städer värms upp. Det är dags att vi slutar elda upp saker, säger företagets CCO Jesper Jarnhäll.

Qvantum grundades för 30 år sedan och har en historia av att tillverka skräddarsydda stora värmepumpar för speciella applikationer. För två år sedan ombildades bolaget och nu är målet att bli en ledare i göra Europas storstäder fossilfria. I januari i år fick Qvantum in 460 MSEK från investerare och i höst drar man igång storskalig produktion vid en ny fabrik i Åstorp.

