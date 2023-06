Business Sweden tar världen till Almedalen 2023

"Jag ser fram emot att prata om handel och affärsmöjligheter med företagare och politiker i Almedalen, och inte minst att följa vår unika seminarieserie på torsdagen. Vi erbjuder företag och andra intressenter möjligheten att följa solen från öst till väst och fördjupa sina kunskaper om fem strategiskt viktiga globala marknadsområden – från Kina i öst till USA i väst", säger Jan Larsson, vd Business Sweden.

Under Almedalen tar vi globala hotspots till Techarenans huvudscen där vi djupdyker i heta marknader med våra egna experter från Business Sweden samt inbjudna gäster. Kina, Indien, Mellanöstern, Europa och Nordamerika är marknaderna vi kommer att fokusera på.

Varje pass är 50 minuter, modererat digitalt livesamtal med gäster på länk tillsammans med en aktiv panel på scen. Samtalet sker på engelska. Våra gäster bidrar med perspektiven från både storbolag till scale-up, från banker och institut till medieexperter och politiker.

Program 29 juni:

How to tackle changing conditions for sustainable business in Asia

Tid: 08.00 – 08.50

How to tackle changing conditions for sustainable business in the Middle East and Europe

Tid: 12.00 – 12.50

How to tackle changing conditions for sustainable business in North America

Tid: 15.00 – 15.50



Plats: Donnersplats, Techarenan

