KOMMUNIKÉ FRÅN CHROMOGENICS ÅRSSTÄMMA DEN 21 JUNI 2023

Uppsala, 21 juni 2023. ChromoGenics AB ("ChromoGenics" eller "Bolaget") har i dag hållit årsstämma. Årsstämman i ChromoGenics fattade, bland annat, följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2022 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för Bolaget ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Johan Hedin, Anders Brännström, Andreas Jaeger och Fredrik Andersson samt nyval av Sirpa Engman som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omval sker av styrelsens ordförande Johan Hedin för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma förblir oförändrade. Det beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor och till övriga ledamöter ett arvode om 100 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av Bolagets bolagsordning och minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra aktiekapitalsgränserna i Bolagets bolagsordning. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den beslutade företrädesemissionen av Units. För mer information om förslaget, vänligen se kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 19 maj 2023.

Ändring av Bolagets bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att justera gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra registrering av beslutad Företrädesemission vid Bolagsverket. För mer information om förslaget, vänligen se kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 19 maj 2023.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut per den 17 maj 2023 om en företrädesemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Aktieägare som på avstämningsdagen, den 26 juni 2023, är registrerade aktieägare i ChromoGenics i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla sju (7) uniträtter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Sammanlagt kommer högst 300 432 678 Units att ges ut. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6. Aktiekapitalet kommer att ökas med högst 25 536 777,63 SEK genom emission av högst 300 432 678 aktier. Vidare kommer högst 300 432 678 teckningsoptioner att ges ut. En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 6 kan äga rum under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 25 536 777,63 SEK.

Teckningskursen är fastställd till 0,10 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie, och den initiala emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 30 MSEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, om att genomföra en sammanläggning av Bolagets aktier, varvid hundra (100) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:100). Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. I samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen kommer styrelsen att offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen. Styrelsen avser att fastställa avstämningsdagen efter att beslutad företrädesemission har registrerats vid Bolagsverket.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapital i bolagsordningen enligt 4 § och antalet aktier enligt 5 §. Bolagets aktiekapital kommer vara lägst 34 000 000 kronor och högst 136 000 000 kronor. Bolagets antal aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska rymmas inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Fränding, VD

Tel: +46(0)72 249 24 62

Email: info@chromogenics.com





Om denna information

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2023 kl. 14.15 CEST.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Vator Securities AB som Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ChromoGenics i någon jurisdiktion, varken från ChromoGenics eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Varje förvärv av Units i ChromoGenics i Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

