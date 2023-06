Beactica Therapeutics väljer in Jarl Ulf Jungnelius M.D. i styrelsen och tar ännu ett steg i utvecklingen mot att bli ett bolag i klinisk fas

Det Uppsala-baserade precisionsläkemedelsbolaget Beactica Therapeutics AB meddelade idag att Jarl Ulf Jungnelius M.D. valts in i bolagets styrelse. Utnämningen utgör ytterligare ett steg i Beacticas strategiska utveckling mot att bli ett bolag i klinisk fas.

Jarl Ulf Jungnelius M.D. är legitimerad läkare och styrelsecertifierad onkolog med mer än 25 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling inom både industri och akademi. Han arbetade på Celgene från 2007 till 2014 där han hade rollen som Vice President of Clinical Research and Development, Solid Tumors. Innan dess hade Dr Jungnelius ledande positioner på Takeda, Pfizer and Eli Lilly & Company, där han var ansvarig för den kliniska utvecklingen av onkologiprogram och även arbetade med affärsutveckling. Dr Jungnelius hade betydande roller i den kliniska utvecklingen av flera framgångsrika cancerläkemedel, inklusive gemcitabin (Gemzar®), premetrexed (Alimta®), sunitinib (Sutent®), lenalidomid (Revlimid®) och den albuminbundna nanopartikeln paclitaxel (Abraxane®). Han är för närvarande engagerad som senior rådgivare inom onkologi på TME Pharma och sitter även i styrelsen för Oncopeptides AB, Biovica International AB, Ryvu Therapeutics och HealthCom GmbH. Dr Jungnelius erhöll både sin kandidatexamen och sin M.D. från Karolinska Institutet i Stockholm.

“Det är med glädje som vi välkomnar Jarl Ulf Jungnelius till styrelsen.” säger Per Källblad, VD för Beactica Therapeutics. “Hans omfattande erfarenhet av klinisk utveckling av cancerläkemedel kommer att vara värdefull när Beactica nu accelererar sin strategiska utveckling mot att bli ett bolag i klinisk fas.”

Om Beactica Therapeutics

Beactica Therapeutics AB är ett privatägt forsknings- och utvecklingsbolag med djupt engagemang i kampen mot cancer. Bolaget utvecklar precisionsläkemedel mot genetiskt definierade cancertyper med stora medicinska behov. Beacticas vetenskapliga strategi är fokuserad på att slå ut syntetiskt letala sjukdomsprotein med allostera modulatorer och målsökande substanser som inducerar proteinnedbrytning. Beactica levererar värde till patienter och bolagets aktieägare genom att driva bolagets läkemedelsprogram fram till klinisk validering. Mer information finns på www.beactica.com.

Beactica Therapeutics kontakt

Per Källblad M.Sc. Ph.D.

VD

per.kallblad@beactica.com

Tel: 018 56 08 80









