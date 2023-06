Stratsys erhåller ISO 27001-certifiering för informationssäkerhet på rekordtid

ISO 27001 är den internationella standarden för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Den specificerar kraven för att etablera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra informationssäkerhet och dataskydd inom organisationen. Certifieringen bekräftar att Stratsys har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att skydda sin information och sina kunders data på bästa möjliga sätt.



Genom ISO-certifieringen visar Stratsys sitt åtagande att kontinuerligt förbättra och stärka sina informationssäkerhetsrutiner för att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för all kritisk information.

– Att erhålla ISO 27001 certifieringen visar på vår fortsatta strävan att sätta kundens säkerhet i första hand, säger Fredrik Demling, VD för Stratsys.

Under ledning av Stratsys CISO, Per Gustavsson, och hans engagerade arbetsgrupp, kunde den krävande certifieringsprocessen bli klar på 8 månader.



– Nu är en del av vår resa avklarad, och det har varit både kul och lärorikt att leda vårt företag genom denna process. Men det är verkligen det dedikerade arbete som mina fantastiska kollegor har lagt ned som har gett oss resultatet att vi nu är certifierade, säger Per Gustavsson, CISO för Stratsys.





– Detta är bara början på vår resa för att kontinuerligt förbättra vårt Ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd, och säkerställa att våra kunders data alltid är skyddad, tillägger Per. Med vår certifiering blir det ännu enklare för oss att vara transparenta och att bevara och utveckla det förtroende som våra gamla och nya kunder har gett oss. För att hjälpa oss att hålla ordning i vårt arbete med certifieringen och fortsatta förbättringar, använder vi vår egen produkt. Det är nu resan börjar på riktigt.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Gustavsson, CISO

per.gustavsson@stratsys.se

Fredrik Demling, VD

fredrik.demling@stratsys.se

