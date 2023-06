Hamlet Pharma soon to be Hamlet BioPharma presents at Aktiespararnas Capital Market Day on June 12 in Stockholm at 13.30 CET

The founder and Chairman Catharina Svanborg will present at 13.30 CET on June 12 at Birger Jarlsgatan 61 A.

Hamlet Pharma and SelectImmune Pharma merge to create an innovative pharmaceutical company with a broad and strong portfolio of projects for the treatment of cancer and infections, an additional pharmaceutical project with patent rights for the treatment of tuberculosis is acquired.

Catharina Svanborg

Phone +46-709-426549

Jan Zetterberg

Phone: +46-705-544300

info@hamletpharma.com

