Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ).

Vid extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) i Göteborg idag den 2 juni 2023 beslutades följande.

Styrelseval och styrelsearvode

Extra bolagsstämman valde Marcus Bäcklund, Christian Andersson och Anders Trygg till nya styrelseledamöter. Ulf Runmarker valdes till ny styrelseordförande.

Extra bolagsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå till nyvalda ledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2023, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Styrelseordförande Lennart Svantesson och styrelseledamöterna Anders Långsved, Anna Ahlberg och Rom Mendel avgick från sina uppdrag i styrelsen på egen begäran i samband med stämman. Styrelseledamoten Nils Malmros avgick från sitt uppdrag i styrelsen av personliga skäl i samband med stämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Keven Marier, VD, Irisity AB (publ), +46 771 41 11 00, keven.marier@irisity.com .

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2023, kl. 11:30 CEST.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, Certified Adviser: Erik Penser Bank AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se

Följande bilagor finns för nedladdning:

Irisity EGM new board ver1.0 SE





