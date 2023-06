Rekordtillväxt för ISS – vardagshjältar som verkar bakom kulisserna ⎮ #Investtalks

Ända sedan 1901 har ISS varit en organisation som sätter människan i centrum. ISS övertygelse är att engagerade medarbetare verkligen kan göra skillnad. Men självklart har både kraven och förutsättningarna förändrats under resans gång. Inte minst storleken. Idag finns ISS över hela världen, i Sverige möter ISS sina kunder från syd till norr.

– ISS kan nästan kallas en välbevarad hemlighet. Vi syns och hörs inte överallt. Men när man väl får syn på oss, vecklar vi ut oss som en enormt stor organisation, skrattar Andreas Thorling, vd för ISS i Sverige.

Andreas, berätta kort om ISS – globalt och i Sverige!

– ISS är ett tjänsteföretag inom facility management och har 350 000 anställda. Vi är verkligen globala och finns i 28 länder över hela världen, men våra primära marknader är i Europa, Asien, Pacific och Nordamerika. Störst omsättning har vi i Europa, men flest medarbetare i Asien. Där är vi nästan 140 000 anställda. I Sverige finns vi på cirka 10 000 platser – exempelvis utmed älvarna i norr där Vattenfall har lokaler, till sjukhus, banker, försäkringsbolag och Försvarsmaktens regementen från Stockholm och norrut. Vi finns både i det stora och i det lilla.

Vilket är ISS huvuduppdrag?

– Vi hjälper våra kunder och deras medarbetare att göra ett bra arbete i en trivsam och effektiv miljö. Vi bidrar till att skapa välbefinnande och engagemang, minska miljöpåverkan och vårda fastigheter. Allt från att säkerställa att banklokaler är välstädade och redo för besökare, att solen kommer in på ett sjukhus och att det finns god mat i personalrestaurangen. Vi tillhandahåller tekniska tjänster som fastighetsskötsel men också att du kan få en välsmakande kaffe från en barista. Vi har helt enkelt en otrolig bredd i vårt erbjudande. Målet är att få en arbetsplats eller en vardag att fungera och vara så enkel, bekymmersfri som möjligt.

Är det några områden som är särskilt intressanta för er?

– Hälften av vår omsättning finns inom segmentet lokalvård, det är också därifrån vi kommer och har vårt arv. Men förutom detta har vi en segmentstrategi där vi riktar in oss på tillverkningsindustrin, tjänsteföretag och energisektorn. Vår största kund i Sverige är Vattenfall.

Vad betyder era medarbetare för ”affären”?

– De betyder allt är det korta svaret. En plats utan människor blir inget. Vi brukar säga att ISS är människorna bakom världens bästa platser – platser som fungerar, inspirerar och ger. Det är först när människan är i en miljö som vi kan göra avtryck. Det är där ISS kommer in, vi är inget utan våra medarbetare. Vi har exempelvis ett globalt program som lyfter våra medarbetares prestationer – Apple Award – där varje land utser en medarbetare varje månad. Bland dessa utses därefter en årsvinnare. Sverigevinnaren 2022 återspeglade verkligen ISS:s tankesätt och hjälper vår kund på ett tydligt sätt. Abdirisaq Mohamed sköter leveranser till sjukhuset i Enköping och såg vid ett tillfälle att all utrustning inte hade kommit fram till kvällens operationer. Tack vare att han kontaktade ansvarig leverantör och såg till att leveransen kom fram behövde operationerna inte ställas in. Han förstod kundens högre syfte och det var fantastiskt fint!

Hur ser du på social hållbarhet?

– Vi har en viktig roll i samhället. Många som jobbar här har utländsk bakgrund och vi är stolta över att kunna hjälpa nyanlända till sina första arbeten. Och att ge dem sin första lön och en arbetsplats – en tillvaro och ett sammanhang att utvecklas i och göra karriär.

Hur har pandemin förändrat arbetsplatsen?

– Under pandemin var vi mitt i händelsernas centrum. Många av våra medarbetare kunde inte jobba hemifrån och var de sista som lämnade skeppet, så att säga, alla insåg hur viktigt det var med hygien och lokalvård. Nu har vi hamnat i en hybridvärld där relevanta frågeställningar gällande arbetsplatser har kommit upp på ledningsnivå. Vad ska vi ha arbetsplatserna till, vad vill våra medarbetare och vad vill chefen? Därför har vi tillsammans med undersökningsföretaget Novus gjort en intressant undersökning om hur pandemin har påverkat sättet att arbeta och vad folk tror om framtiden. Svaren har vi samlat i trendrapporten Arbetspusslet. Det vi kan se generellt är att den yngre målgruppen vill träffa kollegor och umgås medan den äldre gruppen hellre kan tänka sig hemarbete. Men det är också den gruppen som har bättre förutsättningar med större bostäder. Medan den yngre gruppen efterfrågar omklädningsrum, fika och AW vill den äldre gruppen i högre utsträckning har parkeringsplats och tysta zoner. Saker att ha i åtanke vid framtagande av policys kring hybridarbete samt utformning av den faktiska arbetsplatsen.

Påverkar hybridarbetet ISS:s affär?

– Många företag drar ner på ytor, visst är det så. Samtidigt ställer medarbetarna högre krav på service när de väl kommer in på kontoret. Vi får helt enkelt göra fler saker på en mindre yta. Vi är inne i en enorm tillväxtfas just nu. Jag ser ingen fara för branschen utan ser med tillförsikt på framtiden. Vi växer så det knakar, förra året (2022) hade vi rekordtillväxt, både i Sverige och globalt, med en 12 procents organiskt tillväxt i Sverige. Vi rekryterade nästan 1 000 nya kollegor förra året, vilket är otroligt kul. Även 2023 ser bra ut.

Så hur tror du att framtiden ser ut när det kommer till hybrid?

– Kontoret är här för att stanna. Ska man bygga kultur måste man träffas, den går inte att bygga på distans. Det är i mötet med kollegor som erfarenheter och kunskap kan utbytas. Men det är otroligt viktigt att lyfta blicken! Jag upplever idag att besluten om hur arbetsplatsen ska utformas fattas av chefen. Och chefen utgår från sig själv och är inte ett tvärsnitt av sina medarbetare. Därför måste man tänka till och fråga sig vad medarbetarna vill ha och vad som är viktigt långsiktigt. Vilka kompetenser vill jag attrahera i framtiden? Arbetsplatsen blir ett konkurrensmedel. Men hur det ska se ut – det är upp till företaget.

Hur ser tillväxtpotentialen ut i Sverige?

– Som jag sa har vi vuxit kraftigt under de senaste åren med en tvåsiffrig organisk tillväxt. Detta kanske inte kommer igen under detta år men marknaden är tillräckligt stor och fragmenterad och jag ser därför att vi kan växa inom både tillverknings- och tjänstesektorn. Över tid tror jag att vi kommer att kunna hålla 5–6 procents tillväxt, vilket är klart rimligt. Även om marknaden är mogen finns det möjlighet att kunna växa. Det finns helt enkelt tillräckligt med spännande kunder att fånga framöver.

Finns det några utmaningar i dag för tillväxt?

– Vi har en inflation och turbulens på marknaden och det är klart att det påverkar våra kunder och även oss. Men våra tjänster kommer alltid behövas. Vi är en del av lösningen när en verksamhet behöver effektiviseras och outsourcing av tjänster är ett sätt att spara pengar. Därför menar jag att vi inte är så känsliga för konjunkturer. Även när det är lågkonjunktur ser vi att vi har tillväxtmöjligheter.

Till sist – vad gör dig stolt i din roll som vd för ISS?

– Jag blir så otroligt glad över att se kollegor växa i sin roll och att ISS kan vara en del i att ge människor förutsättningar. Många som jobbar hos oss är otroligt drivna, duktiga och ambitiösa, trots att de ibland bär på dramatiska livsöden. Att se människor växa och göra avtryck är det bästa som finns tycker jag. Våra medarbetare är vårt allt, verkligen! avslutar Andreas Thorling.

FAKTA:

ISS Facility Services är ett av Sveriges och världens största tjänsteföretag med över 6 000 medarbetare i Sverige och 350 000 medarbetare globalt. ISS i Sverige omsatte 2021 3,83 miljarder. ISS är människorna bakom världens bästa platser - platser som fungerar, inspirerar och ger. ISS bidrar till att skapa välbefinnande och engagemang, minska miljöpåverkan och vårda fastigheter. Detta genom att kombinera data, insikter och utmärkt service på kontor, industrilokaler, sjukhus och andra platser runt om i världen. Koncernen har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. ISS är börsnoterat sedan 2014 på Nasdaq Copenhagen.

Läs mer om ISS här: https://www.se.issworld.com

