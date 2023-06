5G och cybersäkerhet öppnar vägen för Maven Wireless som står förberedda ⎮ #Investtalks

Maven Wireless utvecklar och säljer produkter för trådlös täckning inomhus och i offentliga miljöer som tunnelbana, tunnlar och arenor. Produkterna stödjer mobiltelefoni för 2G, 3G, 4G och 5G. Bolaget erbjuder även så kallade public safety-produkter för polis, brandkår och tågindustrin, där cybersäkerhet är en kritisk faktor. Fredrik Ekström, vd på Maven Wireless Sweden:

– Trots att vi är ett relativt ungt bolag är vi seniora i branschen och listade på First North sedan 2021. Under 2023 är fokus inställt på att gå in på marknaden i Nord- och Sydamerika som står för över 40 procent av världsmarknaden. Vi siktar därmed på att finnas i alla fyra hörnen på världskartan.

Ni är rankade som nr 7 på Deloittes lista för tillväxtbolag. Vilken är framgångsfaktorn?

– Vi har helt enkelt lyckats med att ta fram världsledande produkter. Vi har de bästa digitaliserade produkterna i världen för vårt område och kvittensen på detta är att vi vinner de större publika upphandlingarna. Det som gör mig extra stolt är att Maven är det högst placerade bolaget som även säljer hårdvaruprodukter.

Maven Wireless produkter är unika – berätta!

– Vi är ensamma på marknaden om att erbjuda ett digitaliserat DAS-system för inomhus- och tunneltäckning som täcker alla operatörer samtidigt med full bandbredd för 5G. Vår lösning innehåller en egenutvecklad och patenterad mjukvara och produkterna konsumerar mindre än hälften av energin jämfört med liknande system, vilket gör oss unika på en snabbväxande marknad. DAS står för Distribuerat Antennsystem och är ett system som förlänger trådlös täckning för alla operatörerna inomhus och i tunnlar. Då våra radioenheter är mer energieffektiva behöver de inte några kylfläktar och blir därför underhållsfria vilket också är unikt i branschen. Detta gör våra produkter till ett mer hållbart och grönt alternativ. Poängen med DAS är att förbättra täckningen för alla operatörerna och för flera teknologier och frekvensband genom samma radioenhet.

Och ni vinner ramavtal efter ramavtal, varför?

– Vi har helt enkelt världens bästa lösning. Vi har fått högst betyg avseende tekniken i samtliga upphandlingar som vi har varit med i. Vår produkt är helt digital med full bandbredd medan konkurrenternas produkter baseras på äldre teknik. Mavens produkter har också fyra gånger högre bandbredd och täcker 40 procent större yta än våra konkurrenters. Vårt första stora ramavtal var med Telenor 2018. Det året hade vi bara omsatt en miljon euro och vi slog ändå de största bolagen i världen som omsätter uppåt 10 miljarder euro. Det är verkligen unikt.

På vilket sätt kan ni möta behovet av cybersäkerhet inom räddningstjänsten?

– Nuvarande Rakel 1 är ett Radionätverk för räddningstjänsten som brandkår, polis och ambulans. Det har länge diskuterats att bygga ett helt nytt landsomfattande nät – Rakel generation 2 (Rakel G2) – som också ska stödja bilder och video inom räddningstjänsten. Och det behövs. Idag ser vi exempel på poliser i tjänst som använder sina privata telefoner vilket varken är säkert eller tillförlitligt. Nu börjar planerna komma på plats även i Sverige och det fina är att vi är förberedda och kan bygga nya nätet idag. Redan idag skickar vi produkter till Mellanöstern som stödjer både Rakel 1 och Rakel G2 i samma enhet.

Hur påverkas ni av det nya NIS2-direktivet med skärpta krav på cybersäkerhet?

– Aktuella siffror säger att it-relaterade bedrägerier omsätter mer än knarkindustrin, så denna nya lagstiftning är nödvändig, både för Europa och Sverige. Det man gör nu är att förtydliga ansvarsförhållandet för till exempel en galleria eller flygplats. Den som använder ett öppet wifi-system på till exempel en flygplats, blir hackad och förlorar pengar kan ställa styrelsen eller annan ägare ansvarig. Detta är helt nytt. Det innebär för bolag, organisationer med flera att de behöver ser över sina lösningar. Min gissning är att osäkra wifi kommer att försvinna och ersättas med säkra system som etablerar täckning för alla operatörer. På en flygplats vill du ha multioperatör täckning och detta är exakt det vi gör. Maven är en förlängning av basstationerna och vi upprätthåller samma säkerhet som basstationen.

En annan marknad ni vänder er till är tågoperatörer – berätta!

– Jag tror att många kan hålla med mig om att täckning på tåg fungerar ganska dåligt i Sverige. Min uppfattning är att man inte är överens affärsmässigt mellan operatörer och tågägare vem som ska bära kostnaden. Här har vi en repeaterprodukt som vi sätter in i tåget och redan idag säljer vi den till många länder i Europa. I september 2023 går PTS och staten ut med en ny auktion på äldre frekvensband och tillstånd att sända. I denna auktion går det ut en skrivelse om täckning längs järnväg, där man kravställer att förbättra täckningen längs järnvägen. Det är intressant att se att PTS har fått upp ögonen för problematiken.

Var finns tillväxtpotentialen för Maven Wireless?

– Vi äter oss in på hela marknaden. Av våra kunder under 2022 var exakt hälften helt nya kunder. Detta pekar på en expansion i våra regioner, inte bara av befintliga kunder. Idag finns vi i Europa, Mellanöstern och Asien. Det som är framför oss nu geografiskt är Nord- och Sydamerika där mer än 40 procent av världsmarknaden finns. USA är nummer ett och därefter kommer Kanada och Brasilien. Det är en superviktig expansion vi har framför oss. Amerika är en jättestor marknad där vi också kan ta ut högre priser än i resten av världen.

Hur ser läget ut idag Q1 2023?

– År 2016 var vi ett litet teknikbolag. Nu har vi ramavtal för 700–800 miljoner. Vi har lyckats expandera över hela världen, går nu med vinst sedan Q3 2022 och har betat av riskfaktorerna. Vi står på egna ben med organisk tillväxt. Expansionen fortsätter nu med en tillväxttakt där vi mer än dubblar omsättningen.

Vilken är den största utmaningen för tillväxt?

– Att få tag i tillräckligt med IC-komponenter var en utmaning hela 2022, men vi har lyckats förbättra läget under förra året. Vi har satsat och allokerat kapital för inköp av komponenter för att det inte ska bli flaskhalsar. Vi lägger mycket tid på det och planerar materialflödet. Och det blir ljusare och ljusare på denna fronten där både tillgången och ledtider förbättras.



Vad har du för förväntningar på 2023?

– Vi går in på den amerikanska marknaden och skapar ytterligare tillväxt i bolaget. Det är bara att fortsätta på tillväxtkurvan vi är på med befintliga marknader. Det känns superbra och superspännande. Det är även kul att komma igång med inomhustäckning för 5G även i Europa och Sverige. Det är rätt fokus på säkerhet och det är rätt diskussioner med hållbara tekniklösningar. Detta är vad vi älskar, riktigt kul! avslutar Fredrik Ekström.

Fakta

Maven Wireless är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är en leverantör inom trådlösa täckningslösningar och särskilt distribuerade antennsystem (DAS). Bolagets produkter gör det möjligt för kunder att utöka bandbredd och kapacitet för sin trådlösa infrastruktur med RF-prestanda och dataflöde. Tjänsterna används för att säkerställa täckning i tunnlar, på tåg, tunnelbanor, arenor och i byggnader. Maven Wireless är verksamma över hela världen och har sitt huvudkontor i Kista. Bolaget startades 2016 och är listade på First North sedan 2021.

