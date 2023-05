Idogen arbetar för att sälja sin egenutvecklade teknologiplattform

Idogen intensifierar nu aktiviteterna i syfte att sälja sin teknologiplattform för egenutveckling av cellterapi ämnad att skapa tolerans. Bolaget har förutom patent och andra immateriella tillgångar samtliga godkännanden på plats för att fortsätta den första kliniska prövningen; prekliniska data, godkänd tillverkningsmetod för uppskalning i enlighet med GMP samt regulatoriska godkännanden. Idogens arbete med kapitalisering har som tidigare meddelats inte givit det önskade resultatet.

Idogen bedriver även fortsatta samtal kring omvänt förvärv.

På agendan till årsstämma den 8 juni finns en punkt om förslag till likvidation. Förslaget om likvidation kan dock återkallas, om andra lösningar kommer eller bedöms kunna komma på plats, innan den 8 juni.

Idogen har inlett samtal kring ett omvänt förvärv (dvs att ett annat bolag genom ett antal transaktioner tar över Idogens börsplats). Sådana diskussioner tar dock tid.

Styrelsen har på agendan till stämman ett förslag om att Idogen likvideras om inte bolaget inte har hittat någon annan lösning som t ex ett omvänt förvärv. I en sådan likvidation kan inte aktieägarna räkna med någon slutlikvid om inte en försäljning av teknologiplattformen skulle ge önskat resultat.

Idogen meddelade i ett pressmeddelande den 3 april att bolagets kassa räcker till slutet av juni. I ett pressmeddelande den 18 april meddelades att arbete påbörjats kring möjligheten till att genomföra ett omvänt förvärv för att undvika likvidation. I pressmeddelande från 28 april meddelade Idogen att frågan om likvidation kommer att tas med på agendan till stämman 8 juni.

”Vi har arbetat intensivt med ett flertal finansieringsalternativ. Vi har dock inte lyckats med detta och bolagets cellterapibehandling byggd på den egna teknologiplattformen; ämnad att skapa en botande och ibland livsnödvändig toleransutveckling är därför nu till salu. Vi har komplett dokumentation på plats för att starta bolagets första kliniska studie för patienter med blödarsjuka som har utveckla neutraliserande antikroppar. Vi arbetar i nuläget parallellt med omvänt förvärv samt likvidation. Vi måste likvidera bolaget innan kassan och eget kapital tar slut. Bedöms försäljning av teknologiplattformen eller ett avtal om omvänt förvärv vara möjligt innan årsstämman avser styrelsen att dra tillbaka förslaget om likvidation.” säger Christina Herder, tf VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Certified Advisor:

Vator Securities AB

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl 08.03 CET.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

