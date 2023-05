PTC tar Creo till molnet med introduktionen av Creo+

STOCKHOLM, SVERIGE — 29 maj 2023 — PTC (NASDAQ: PTC) tillkännagav idag dess Software as a Service (SaaS) CAD-programvara Creo+™. Samtidigt lanserar bolaget den tionde versionen av Creo® för datorstödd konstruktion (CAD). Creo+ kombinerar kraften och den beprövade funktionaliteten hos Creo med nya molnbaserade verktyg för att förbättra designsamarbetet och förenkla CAD-administrationen. Utöver att programmet bygger på de marknadsledande funktionerna hos Creo för modellbaserad definition, simuleringsdriven design och avancerad tillverkning, inkluderar Creo+ en rad samarbetsverktyg i realtid, som gör det möjligt för flera teammedlemmar att granska, utforska och redigera produktdesigner. Creo+ inkluderar även applikationen PTC Control Center™, som drivs av PTC Atlas™ SaaS-plattformen, som möjliggör enkel distribution och hantering av mjukvarulicenser för molnbaserade verktyg.

"Med Creo+ kommer våra kunder att kunna designa snabbare, enklare och mer samarbetsanpassat än någonsin tidigare", säger Brian Thompson, General Manager för Creo på PTC. "Vi har kombinerat de marknadsledande designmöjligheterna hos Creo med produktivitetsfördelar som bara kan uppnås genom molnets kraft. Nu kan Creo+-användare samarbeta kring samma design samtidigt med interna och externa partners, vilket hjälper till att påskynda utvecklingsprocessen och minska omgörningar av designen. Releasen av Creo+ är en viktig milstolpe för våra kunder, för PTC och för hela CAD-branschen."

Med Creo+ har kunderna tillgång till:

• Verktyg för samverkan i realtid och skapande av utvecklingsgrenar för parallellt samarbete (”Branching-verktyg”): Team kan samarbeta i realtid för att granska, utforska och redigera produktdesigner med hjälp av en dedikerad arbetsyta med valfritt antal personer. Detta driver tidig design-feedback från tillverkning, leverantörer och andra intressenter, samtidigt som det främjar parallell snarare än sekventiell design. Lättanvända ”branching-verktyg” ger synlighet till utforskande aktiviteter, och när de är klara kan dessa utvecklingsgrenar slås samman och införlivas i huvuddesignen.

• PTC Control Center: Administratörer kan distribuera och uppdatera Creo+ över hela organisationen från en enda desktop, vilket minimerar tiden för installation, konfigurering och uppdatering av programvaran. Creo+ gör det möjligt för användare att bli mer effektiva när de tilldelar och distribuerar namngivna licenser och anpassar licenser efter användarkrav. PTC Control Center är tillgängligt med ett enkelt molnbaserat gränssnitt.

Creo+ är helt uppåt-kompatibel från lokalt installerade versioner av Creo och bygger på samma kärnteknologi som Creo, så ingen översättning av data behövs.

Förutom releasen av Creo+ tillkännagav PTC den samtidiga releasen av Creo 10. Med Creo 10 kan användare nu designa och simulera med kompositmaterial för lättare produkter som bibehåller styrka och hållbarhet. Dessutom introducerar Creo 10 Ansys-driven termisk spänning, samt icke-linjära material och kontaktsimulering, vilket avsevärt breddar antalet möjliga simuleringsdrivna användarfall i Creo.

Creo+ inkluderar alla funktioner i Creo 10. För ytterligare information om båda erbjudanden, läs bloggen What’s New in Creo 10 – and Creo+” på PTC.com.

Presskontakt:

Corporate Communications

Jacqui Cook

jcook@ptc.com

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se