STENOCARE företrädesemission med Units – startar i dag

­STENOCARE A/S

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET, DENMARK

TICKER: STENO

STENOCARE A/S ("Stenocare") meddelade den 15 maj 2023 att bolaget kommer att ta in upp till 30 miljoner DDK i en företrädesemission med Units på Nasdaq First North Growth Market. Idag, den 24 maj, är första dagen för investerare och aktieägare att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna.