Release of Migrator Plus version 4.1

As part of Adopteq´s growth and innovation strategy, we are proud to bring our latest version of Migrator Plus to the market. We continually strive to improve in every aspect of our business, but in this context, we are especially appreciative of the product development team! Migrator Plus version 4.1 is a strong commitment from Adopteq to all partners and customers that we are constantly listening, improving, and innovating to better support them on their journeys from Lotus Notes/Domino to new strategic targets.

Contact us to discuss, demonstrate the product capabilities or workshop your transformation plan and how the latest version of Migrator Plus can help achieve your strategic goals.

Viktor Jansson / Sales Director and Chief Executive Officer / (c) +46735270724

www.adopteq.com / Viktor.jansson@adopteq.com

