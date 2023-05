Möjlighet att investera i ett ledande bolag på en starkt växande marknad

Precise är en global mjukvaruleverantör specialiserad på biometrisk identifiering, accesslösningar och besöks-hanteringssystem som möjliggör smidig och säker autentisering av användare via fingeravtryck och ansikten. Precise grundades år 1997 med visionen att erbjuda biometri för mobiltelefoner och idag finns identifieringsmjukvaran, enligt Bolagets uppskattningar, i cirka 10 % av världens samtliga mobiler. Bolaget är indelat i två affärsområden; Algo och Digital Identity, vilka står för 74 % respektive 26 % av omsättningen. Inom affärsområdet Algo nyttjar Precise sin 25 års långa kompetens inom algoritmer för avancerad bildanalys för att licensera ut Bolagets världsledande fingeravtrycksmjukvara till sensor-tillverkare. Inom affärsområdet Digital Identity har Bolaget utvecklat och förvärvat ledande lösningar för access- och besökshantering och erbjuder idag dessa tjänster genom varumärket YOUNiQ™ och dotterbolaget EastCoast Solutions.



Precise stärker nu kassan genom en företrädesemission, som tillför Bolaget en nettolikvid om 40,5 MSEK, i syfte att möjliggöra en ökad satsning på Digital Identity i USA samt stärka den befintliga produktutvecklingen och möjligheterna att expandera till nya vertikaler, som bilar och bärbara datorer, inom Algo.



Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar









För YOUNiQ™, en del av Digital Identity-benet, har fokus flyttats från utveckling till kommersialisering med satsningar på att bygga nya säljkanaler, vilket lett till nya kunder i både Sverige och USA. Tillsammans med det förvärvade bolaget EastCoast Solutions går Bolaget in i en fas med en skalbar accesslösning samt med en helhetslösning för besökshanterings-system. Under 2022 växte de årligt återkommande intäkterna (ARR) inom Digital Identity med 25 % till 16,2 (13,0) MSEK och Analyst Group anser att Bolaget har goda möjligheter att fortsätta växa genom en SaaS-modell, vilket skapar förutsättningar för stabilare och mer återkommande kassaflöden. Vi ser även att Bolagets strategi avseende att expandera till USA snabbt har bevisat sig då säljkanaler etablerats under 2023 genom samarbeten med Genetec Technology och Flowscape Technology. I takt med att Precise ökar försäljningen och breddar Bolagets kundbas förväntas skalbarheten påvisas genom fler mjukvarulösningar och därmed ökade intäkter, vilket resulterar i en högre marginal.



Digital Identity är på frammarsch men än sålänge utgör Algo den primära delen av verksamheten, där den 25 års långa erfarenheten av att utveckla identifieringsmjukvara har skapat en stabil grund att växa från. Precise specialisering på under-display sensorer tillsammans med strategin att licensera ut mjukvaran möjliggör samarbeten med världsledande sensortillverkare, där efterfrågan drivs av ett ökat behov av säkra och bekväma identifierings-lösningar. Mjukvarans hårdvaruagnostiska egenskaper skapar även förutsättningar för att snabbt skala upp inom nya produktområden, något som Bolaget har bevisat då flertalet samarbeten tecknats inom nya vertikaler såsom bärbara datorer och bilar. Bolagets strategi att stärka positionen på marknaden för fingeravtryckslösningar för mobiler, samt bredda verksamheten till nya vertikaler, skapar ett mer diversifierat Precise och en investeringsmöjlighet som ger exponering mot flera snabbt växande marknader.



Sammantaget så anser Analyst Group att kombinationen av Precise ledande position inom mobilsegmentet, stora tillväxtmöjligheter i nya vertikaler och kommersialiseringen inom Digital Identity, ger en intressant mix vilken förväntas att resultera i flera värdedrivare i aktien under kommande åren.











Läs mer här





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se