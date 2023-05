Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 4 B i Hamlet Pharma AB (Publ) har fastställts till 2,32 SEK per aktie

Hamlet Pharma AB (publ) (”Hamlet Pharma” eller ”Bolaget”) emitterade under 2021 teckningsoptioner av serie TO 4 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO 4 B ska motsvara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 16 maj 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 13 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie uppgick under mätperioden till cirka 3,09 SEK och således är teckningskursen fastställd till 2,32 SEK.