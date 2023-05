CHROMOGENICS BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 30 MSEK OCH TIDIGARELÄGGER ÅRSSTÄMMA SAMT ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

Styrelsen i ChromoGenics AB ("ChromoGenics" eller "Bolaget") har idag, den 17 maj 2023, beslutat, villkorat av efterföljande godkännande av årsstämman i Bolaget den 21 juni 2023, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen består av högst 300 432 678 nya aktier och högst 300 432 678 teckningsoptioner. Teckningskursen har fastställts till 0,1 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,1 SEK per aktie. Företrädesemissionen, som omfattas till cirka 80 procent av teckningsåtaganden och emissionsgarantier, kommer vid full teckning att tillföra ChromoGenics initialt cirka 30 MSEK före transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagandena och emissionsgarantierna har flera medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets styrelseordförande Johan Hedin och VD Fredrik Fränding, meddelat sin avsikt att teckna sin pro rata i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 0,3 MSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 30 MSEK, baserat på en teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp en kreditfacilitet om 10 MSEK till marknadsmässiga villkor. Därutöver har styrelsen i ChromoGenics beslutat att tidigarelägga årsstämman, från 27 juni 2023 till 21 juni 2023, och ändra datum för offentliggörande av årsredovisningen för 2022, från 6 juni 2023 till 31 maj 2023.

Sammanfattning

Företrädesemissionen avser Units och kommer initialt att tillföra ChromoGenics högst cirka 30 MSEK före transaktionskostnader. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6. En (1) teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 30 MSEK, baserat på en teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Befintliga aktieägare i ChromoGenics per avstämningsdagen, den 26 juni 2023, kommer tilldelas sju (7) uniträtter för varje befintlig aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen.

Sammanlagt kommer 300 432 678 Units att ges ut. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6, vilket innebär att högst 300 432 678 nya aktier och 300 432 678 teckningsoptioner kommer att ges ut.

Teckningskursen per Unit har fastställts till 0,1 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,1 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 26 juni 2023 och teckningsperioden löper från och med den 28 juni 2023 till och med den 12 juli 2023.

Sista handelsdag med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 21 juni 2023.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 23 procent av teckningsåtaganden och till cirka 57 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 24 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagandena och emissionsgarantierna har flera medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets styrelseordförande Johan Hedin och VD Fredrik Fränding, meddelat sin avsikt att teckna sin pro rata i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 0,3 MSEK.

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med innehav av finansiella instrument i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period fram till 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemission.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande och beslut vid årsstämma den 21 juni 2023. För att kunna genomföra Företrädesemissionen till angiven teckningskurs krävs att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att årsstämman, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital med 19 742 718,84 SEK, från 34 335 163,2 SEK till 14 592 444,36 SEK. Styrelsen avser även att föreslå att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier. Beslutet om Företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras och att årsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Fredrik Fränding, VD för ChromoGenics kommenterar

”Vi har under den senaste tiden lagt en grund för tillväxt och lönsamhet samt tagit viktiga steg i vår strategiska riktning både tekniskt och kommersiellt. ChromoGenics bidrar till mer dagsljus och välmående inomhus, ökad energieffektivitet och mindre klimatpåverkan för fastighetsbranschen, vilket aldrig varit mer relevant. Vi har en väldigt spännande tid framför oss och jag vill tacka våra aktieägare, både nya och de som stöttat och trott på oss genom åren, för ert förnyade förtroende.”

Bakgrund och motiv

ChromoGenics är ett proptech-bolag som utvecklar, producerar och kommersialiserar kontrollerbara och dynamiska glas, ConverLight® Dynamic, samt statiska alternativ med fixerade egenskaper, ConverLight® Static, för optimerat värme- och ljusinsläpp med förbättrad inomhuskomfort och maximerad energieffektivitet som följd. Den elektrokroma folie Bolaget utvecklat använder en multilagerstruktur mellan två plastfilmer, vilket skapar en flexibel och lätt folie. Denna kan sedan lamineras mellan glas för att skapa ChromoGenics dynamiska glas. En elektronisk styrenhet reglerar foliens ton och soltransmittans automatiskt. Under februari 2023 lanserade även Bolaget ytterligare en produkt, ConverLight® Interlayer. Converlight® Interlayer möjliggör för glasproducenter att tillverka smart dynamiskt glas utan investeringar i ny utrustning, där kunderna själva laminerar in ChromoGenics folie i glas.

ChromoGenics har sedan tidigare framgångsrikt genomfört intrimningen av sputterproduktionen i Bolagets egen produktionsanläggning i Uppsala och kan sedan sommaren 2021 erbjuda kunder högkvalitativa dynamiska glas. Bolaget har sedan dess skalat upp produktionen och levererat ett antal större och mindre projekt i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, inte minst 4 000 m2 glas till projektet Gullhaugtorg 5 i Oslo som sedan blev nominerad till både Årets Bygg i Norge 2022 samt norska byggnäringens klimatpris 2022. ChromoGenics har genomgått en strategiomställning där primärt fokus nu ligger på försäljning och marknadsföring samtidigt med de löpande insatserna som görs för att höja produktionskapaciteten, förbättra bruttomarginalen och möta framtida ökande efterfrågan. Ett viktigt steg i denna omställning är att etablera partnerskap med regionala externa glasförädlare (Eng. glass processors) som kan motta leveranser av ChromoGenics elektrokroma folie och hantera kundanpassning, inlaminering, in- och utleveranser av dynamiskt glas till slutkund. Denna omställning har under både 2022 och 2023 genererat en rad samarbeten med glasproducenter, vilka Bolaget ser goda möjligheter i att växa tillsammans med. Vidare accelererar genomförandet av ChromoGenics partnerstrategi genom lanseringen av ConverLight ® Interlayer då det förenklar partners produktion av ConverLight® Dynamic. Innovationen ökar affärens skalbarhet och väntas bidra till ökad försäljning. ChromoGenics kan även med denna omställning fullt ut kunna koncentrera sig på kärnverksamheten, det vill säga, tillverkning och utveckling av elektrokrom folie och relaterade styrsystem. Fullt utvecklad medför denna affärsstrategi en betydande möjlighet till skalbarhet och marginalexpansion.

ChromoGenics har under första halvåret 2023 även fortsatt sin utvecklingsresa med stort kund- och kvalitetsfokus, åtgärder för sänkta kostnader och ökad effektivitet. Detta har bland annat resulterat i att Bolagets produkt CoverLight® Dynamic påvisat utmärkt hållbarhet i ett väldigt krävande accelererat åldringstest för ISO 18543:2021, vilket var en viktig milstolpe för bolaget. Den investering som Bolaget gjorde under 2019, i egna sputtermaskiner och fabrik har möjliggjort storskalig egen tillverkning, vilket har lett till framgångsrik produktion och säkrad kvalitet där ChromoGenics nu möter ett betydande intresse och efterfrågan på Bolagets patenterade elektrokroma ConverLight-teknologi för glasapplikationer från befintliga och nya kunder i Skandinavien och Centraleuropa. Bolaget har under de senaste kvartalen gjort framsteg i implementeringen av sin strategiska inriktning genom att etablera ett antal nya samarbeten med bolag i glasbranchen, detta ökar skalbarheten i affären. ChromoGenics har under första halvåret framgångsrikt fullgjort leveranserna av dynamiskt glas och kontrollsystem till Ny Prins Henrik Skole, i Köpenhamn. Bolaget har erhållit beställningar på främst ConverLight@ Dynamic men även på ConverLight Static. Under första halvåret 2023 erhölls den första ordern på ConverLight® Dynamic till Nederländerna i samarbete med Thomsa Glass ett bolag specialiserat på rådgivning och försäljning av smarta och hållbara glaslösningar i Europa.

Fastighetsbranschen står för cirka en tredjedel av den globala energianvändningen och tillika utsläpp av växthusgaser och ställs därmed inför höga krav att ställa om. Fortsätter fastighets- och byggsektorn på den inslagna vägen så kommer energianvändningen öka med 50 procent 2050. Krav på förändring kommer från nationella och internationella lagar och ramverk, ägare, investerare, kunder och anställda. Ny teknologi är nödvändig för att möjliggöra denna omställning och smart dynamiskt glas kan bidra till minskad energianvändning, sänkt klimatpåverkan och inte minst ett förbättrat välmående inomhus. Marknaden för smart dynamiskt glas är i ett tidigt skede men mognar nu snabbt, drivet av ESG trenden inom fastighetssektorn, kravet på energieffektiviseringar och nya lagar och ramverk som till exempel ”The Inflation Reduction Act”, USA, som sedan augusti 2022 ger 30 procent skatterabatt för smart dynamiskt glas i syfte att stimulera energieffektiviseringar. I linje med dessa trender påverkar miljö och välmående certifieringar såsom BREEAM, LEAD, Miljöbyggnad och WELL i allt högre grad fastigheters värderingar. Förutom nybyggnation bedömer Bolaget att även renoveringar och energieffektiviseringar av kontorsfastigheter från 1970-, 1980- men även 1990-talen innebär attraktiva möjligheter. ChromoGenics ser även ett stort intresse från skolor och särskilda boenden där inomhusmiljön är av avgörande vikt för studieresultat och välmående. Att uppgradera fönster och glasfasader med modern teknologi är ett kostnadseffektivt sätt att nå ökad energieffektivitet, minskad klimatpåverkan och en förbättrad inomhusmiljö. Bolagets marknadsfokus är Norden, Schweiz, Tyskland, Benelux och Frankrike, följt av övriga Europa. USA och Mellanöstern har analyserats och har hög potential. Marknader utanför Sverige och Norge bearbetas genom olika externa samarbetspartners.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att driva verksamheten under de kommande tolv månaderna. För att möjliggöra fortsatt tillväxt och finansiera en uppskalning av Bolagets försäljning beslutade styrelsen den 17 maj 2023 att genomföra Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 26 juni 2023, är registrerade aktieägare i ChromoGenics i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla sju (7) uniträtter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Sammanlagt kommer högst 300 432 678 Units att ges ut. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Aktiekapitalet kommer att ökas med högst 25 536 777,63 SEK genom emission av högst 300 432 678 aktier (efter registrering av föreslagen aktiekapitalsminskning). Vidare kommer högst 300 432 678 teckningsoptioner att ges ut. En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 6 kan äga rum under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 25 536 777,63 SEK (efter registrering av föreslagen aktiekapitalsminskning).

Teckningskursen är fastställd till 0,1 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,1 SEK per aktie, och den initiala emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 30 MSEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

För det fall att inte samtliga Units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska Units i första hand tilldelas dem som också tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand tilldelas övriga som endast anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska eventuella återstående Units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesemissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla uniträtter är den 26 juni 2023. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 21 juni 2023. Teckning ska ske under teckningsperioden från och med den 28 juni 2023 till och med den 12 juli 2023. Handeln i uniträtter förväntas pågå från och med den 28 juni 2023 till och med den 7 juli 2023 på Nasdaq First North Growth Market. Handeln i betalda tecknade Units (BTU) förväntas pågå från och med den 28 juli 2023 till och med dess att aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. BTU beräknas omvandlas till aktier och teckningsoptioner i samband med att aktierna och teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket.

Styrelsen i Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av de nya aktierna och teckningsoptionerna på Nasdaq frist North Growth Market.

För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 78 procent vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Aktieägarna har dock möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Preliminär tidplan

21 juni 2023

21 juni 2023 Årsstämma

Sista dagen för handel med ChromoGenics-aktien inklusive rätt att teckna Units med stöd av uniträtter 22 juni 2023 Första dagen för handel med ChromoGenics-aktien exklusive rätt att teckna Units med stöd av uniträtter 26 juni 2023 Avstämningsdag för rätt att teckna Units med stöd av uniträtter 28 juni 2023 – 7 juli 2023 Handel med uniträtter 28 juni 2023 – 12 juli 2023 Teckningsperiod Omkring 14 juli 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 23 procent av teckningsåtaganden och till cirka 57 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 24 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har lämnats av vissa större aktieägare. Garantiåtaganden har lämnats av vissa större aktieägare och externa garanter. Utöver teckningsåtagandena och emissionsgarantierna har flera medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets styrelseordförande Johan Hedin och VD Fredrik Fränding, meddelat sin avsikt att teckna sin pro rata i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 0,3 MSEK.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt sexton (16) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. Om garantiersättningen ska utgå i nyemitterade Units är avsikten att dessa emitteras efter ett styrelsebeslut på basis av ett emissionsbemyndigande från årsstämman 2023 och till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen, och förutsatt att Bolaget bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med innehav av finansiella instrument i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period fram till 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemission.

Kreditfacilitet

För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp en kreditfacilitet om 10 MSEK. Kreditfaciliteten har en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet och löper med en ränta (på utbetalt belopp) om 1,25 procent per påbörjad månad och ska, såsom tillämpligt, återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen. Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S.

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras före teckningsperiodens början på ChromoGenics hemsida, www.chromogenics.com.

Årsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande och beslut vid årsstämma den 21 juni 2023. För att kunna genomföra Företrädesemissionen till angiven teckningskurs krävs att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att årsstämman, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital med 19 742 718,84 SEK, från 34 335 163,2 SEK till 14 592 444,36 SEK. Styrelsen avser även att föreslå att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier. Beslutet om Företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras och att årsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Fränding, VD

Tel: +46(0) 18 430 0430

Email: info@chromogenics.com

Om denna information

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 17:00 CEST.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Vator Securities AB som Certified Adviser: ca@vatorsec.se, +46 (0)8-580 065 99.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ChromoGenics i någon jurisdiktion, varken från ChromoGenics eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Följande bilagor finns för nedladdning:

CHROMOGENICS BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 30 MSEK OCH TIDIGARELÄGGER ÅRSSTÄMMA SAMT ÅRSREDOVISNING FÖR 2022





