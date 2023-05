Beactica Therapeutics inbjudet att presentera genombrott i YAP–TEAD-projektet på Hippo Pathway Drug Development Summit i USA

Dr Peter Brandt, Head of Chemistry, ger en föreläsning med titeln Specific Degraders of TEADs Based On Interface 3 Binding torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14:00–14:30. Platsen är Boston Park Plaza.

Föreläsningen kommer att presentera ett genombrott i utvecklingen av nya cellaktiva målstyrda nedbrytare av TEAD med potential att behandla flera typer av livshotande cancer. Substanserna är baserade på tidigare framtagna proprietära substanser som blockerar interaktionen mellan YAP och TEAD. Dessa har nu utvecklats till bifunktionella föreningar med den ytterligare förmågan att inducera selektiv nedbrytning av TEAD via proteasomen, cellens eget avfallshanteringssystem. Genombrottet ger en stark validering av de förmågor som Beactica har byggt avseende målstyrd proteinnedbrytning. Jämfört med traditionella hämmare har proteinnedbrytare potential att uppnå en mer potent och varaktig terapeutisk effekt.

Hippo Pathway Targeted Drug Development Summit är det första och enda industriledda forumet som fokuserar på att realisera potentialen i Hippo-signalvägen avseende upptäckt och klinisk utveckling av säkra och effektiva läkemedel inom onkologi och regenerativ medicin.

Om YAP–TEAD

YAP1 (Yes-associated protein 1) är en aktiveringsmolekyl som tillsammans med transkriptionsfaktorerna TEAD 1–4 (TEA Domain) spelar nyckelroller i Hippo-signalvägen, vilken reglerar celltillväxt, programmerad celldöd (apoptos) och celldifferentiering (stamcellighet). Felaktig reglering av denna signalväg, med efterföljande aktivering av TEAD, har rapporterats i ett brett spektrum av olika cancerformer, däribland skivepitelcancer, huvud- och halscancer, gynekologisk cancer, och gastrointestinal cancer. Den första kliniska valideringen av läkemedel som slår mot YAP–TEAD uppnåddes nyligen med TEAD-hämmaren VT3989, vilket presenterades på det amerikanska cancerforskningsförbundet AACRs årsmöte i april 2023.

Om Beactica Therapeutics

Beactica Therapeutics AB är ett privatägt forsknings- och utvecklingsbolag med djupt engagemang i kampen mot cancer. Bolaget utvecklar precisionsläkemedel mot genetiskt definierade cancertyper med stora medicinska behov. Beacticas vetenskapliga strategi är fokuserad på att slå ut syntetiskt letala sjukdomsprotein med allostera modulatorer och målsökande substanser som inducerar proteinnedbrytning. Beactica levererar värde till patienter och bolagets aktieägare genom att driva bolagets läkemedelsprogram fram till klinisk validering. Mer information finns på www.beactica.com.

Beactica Therapeutics kontakt

Per Källblad M.Sc. Ph.D.

VD

per.kallblad@beactica.com

Tel: 018 56 08 80









Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se