Möjlighet att investera i ett väldiversifierat och etablerat iGaming-bolag redo för lönsam tillväxt

Spiffbet är verksamma dels inom online-spel under egna varumärken i ett B2C-segment, dels genom kasinotjänster och spelutveckling i ett B2B-segment. Inom B2C-verksamheten har Bolaget under de senaste åren anpassat varumärkesportföljen som numera består av tre varumärken: Metal Casino, Supernopea och TurboVegas, B2B-segmentet består av de två produktportföljer Rhino Gaming och STHLM Gaming, där Bolagets produktportfölj av spel erbjuds via flertalet plattformar och kasinotjänster erbjuds till partners som driver kasinon. Rhino Gamings spelportfölj distribueras från Bolagets egen spelplattform till partners online och innehåller traditionella bordsspel såsom roulette, blackjack och videopoker. STHLM Gamings spel levereras via Relax Gaming, med en produktportfölj som består av videoslots. Relax Gaming når i sin tur ut till över 150 operatörer, däribland Entain (Ladbrokes, Partypoker, BWIN), Unibet, LeoVegas och Svenska Spel. Kasinotjänster avser leverans av en kasinolösning med tillhörande managed services där Spiffbet levererar teknik, betalningslösningar, spel till kasinon och drift som ägs av externa partners. Spiffbet är idag främst aktiva i Nordeuropa, Spanien och Latinamerika.



Spiffbet stärker nu kassan genom en företrädesemission som givet full teckning tillför Bolaget 14,4 MSEK exkl. emissionskostnader, i syfte att finansiera den befintliga verksamheten, växa organiskt på befintliga samt nya tillväxtmarknader och möjliggöra framtida förvärv. Utöver företrädesemissionen har det även beslutats om en riktad kvittningsemission om ca 39,6 MSEK i syfte att kvitta merparten av Spiffbets skulder och därmed rejält lätta Bolagets räntebörda. Transaktionen kommer medföra att Spiffbet blir näst intill fria från finansiella skulder vilket Analyst Group anser markerar en nystart, och är något som förväntas öppna upp för lönsamma tillväxtmöjligheter.



Marknaden för spel är kontinuerligt under förändring där fokus ligger på kundupplevelsen inom onlinekasinon, detta för att vinna marknadsandelar gentemot landbaserat spelande. För ett bolag som Spiffbet innebär det en möjlighet, då Spiffbet kan anses ha goda möjligheter att kapitalisera på den strukturella medvinden genom både egna varumärken samt onlinekasinotjänster som når tillväxtmarknader via kasinopartners. Att Spiffbets befintliga kasinon har lyckats etablera sig och bli inarbetade varumärken på marknader, som historiskt har varit svåra att etablera sig inom, är ett Proof of Concept som bäddar för en lyckad expansion när Bolaget fortsätter arbetet med att etablera Spiffbets varumärken på nya marknader. Särskilt spännande är möjligheterna inom kasinotjänster där Spiffbet kan kapitalisera i nya marknader via partners. Denna del av verksamheten fick en snabb start under 2021. Efter ett kort bakslag under slutet av 2022 har Spiffbet uppgraderat tjänsteerbjudandet, vilket kan ge en intressant uppsida.



Under de senaste åren har Spiffbet strömlinjeformat verksamheten, där mindre lönsamma varumärken har avyttrats, kostnader har minskats och nya lösningar som förbättrar Bolagets möjlighet att anpassa verksamheten efter marknaden har etablerats. Spiffbet står därmed på en stabil grund och har förutsättningarna på plats för att visa lönsam tillväxt framgent. Strategin framåt bygger på att organiskt växa den existerande verksamheten på befintliga marknader och även tillväxtmarknader såsom Latinamerika och Asien samt, om rätt tillfälle ges, även förvärva nya varumärken och produkter. Bolaget har sedan tidigare ett track record av att förvärva och marknaden förväntas, efter regleringar på flertalet geografiska marknader, att mogna, vilket skapar en större förutsägbarhet och öppnar upp möjligheter för konsolidering för aktörer som är redo att agera. Bolaget har en möjlighet att lägga till varumärken genom förvärv samt nystart och använda befintlig organisation för att öka omsättningen utan att öka kostnaderna markant. Vad gäller effektiviseringar har bolaget bevisat sig under 2022 genom att reducera kostnader med mer än 40 %. Vid förra förvärvsrundan tog det ett tag innan synergier realiserades, men sedan initieringen av kostnadsbesparingsprogrammet under 2022 har ledningen visat handlingskraft genom att snabbt kunna genomföra förändringar. Spiffbet har idag en mindre effektivare organisation som kan agera mer agilt.



En mer effektiv verksamhet, starkare balansräkning och kapade räntekostnader i kombination med väletablerade plattformar och breda kunderbjudanden samt etablerade varumärken, gör Spiffbet till en intressant investering.











