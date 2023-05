Inga fler höjningar av Riksbanken förutspår ränteförvaltaren Carlsson Norén

Fredrik Carlsson, VD för Carlsson Norén Asset Management, kommenterade:

"Även det som händer i USA där de regionala bankerna faller som käglor efter stora uttag av kunderna är åtstramande. När nyheter som dessa sprider sig till Europa, så blir bankerna försiktigare vilket ECB redan konstaterat. Följden blir att mixen av styrränta och tillgång på kapital gör att man inte kan höja mer. Centralbankerna med Riksbanken i spetsen lekte med negativa eller nollräntor under lång tid under högkonjunktur. Att tro att detta inte skulle leda till felallokeringar av kapital var okunnigt och vi ser resultatet av detta, inte minst i marknaden för kommersiella fastigheter. När centralbankerna till slut insåg sitt misstag, så var det för sent och man såg sig tvungna att höja i den snabbaste takten i mannaminne.”

Trots den ökade oron, var det mycket lugnt på räntemarknaden under april vilket bolaget skriver i fondernas förvaltarkommentarer.

”Riksbanken kommer att avstå från ytterligare höjningar av styrräntan och nästa steg kan bli en sänkning," säger Martin Norén som förvaltar fondbolagets lågriskfond Carlsson Norén Macro Fund som rapporterade en avkastning på +0,61% i april och 1,94% från årsskiftet.

För mer information, kontakta

Fredrik Carlsson, 0706–929045 eller fredrik.carlsson@carlssonnoren.se

Carlsson Norén Asset Management är ett svenskt fondbolag som erbjuder likviditetsförvaltning utan kreditrisk i fonden Carlsson Norén Macro Fund och kreditrisk med fritt mandat i fonden Carlsson Norén Yield Opportunity. Bolaget erbjuder även kundanpassad diskretionär förvaltning. Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet 2007 och tillstånd som AIF-förvaltare 2014. Bolagets fonder finns tillgängliga hos Nordnet och Handelsbanken samt via din bankkontakt på Carnegie, Coeli, Consensus Asset Management, Danske Bank, Nordea och SEB.

För mer information om bolaget, besök www.carlssonnoren.se

