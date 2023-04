Fractal lanserar hållbarhetsinitativ för att stötta nästa generation av gamers

Göteborg, Sverige - Fractal, en ledande aktör inom PC gaming-hårdvara har publicerat sin ESG (Environmental, Social och Governance) strategi och engagemang för sina investerare samt konsumenter. Strategin har två huvudsakliga fokusområden: social påverkan och enkelhet att investera. Fractal anser att hållbara, transparenta och etiska affärsmetoder är grundläggande för långsiktig tillväxt, inte minst med tanke på den snabbt föränderliga marknad- och konsumentlandskapet.

Förbättra den mentala hälsan bland yngre gamers

Fractals sociala uppdrag är att förbättra och supportera mentala hälsan hos kommande generationener av gamers globalt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider en av sju ungdomar mellan 11 och 19 år av någon sorts psykisk sjukdom. Fractal kommer att arbeta för ett samhälle där unga gamers kan utvecklas och enkelt få lämpligt stöd när det behövs. Detta anser Fractal vara en avgörande investering för vår gemensamma framtid.

Fractal kommer att engagera sig och främja en hälsosam samt inkluderande gemenskap inom communityn. För att uppnå detta kommer Fractal att ekonomiskt stötta organisationer valda av deras egna anställda och dra nytta av det nyligen lanserade "Fractal Creator Program" på Twitch. Detta nätverk av gamers inkluderar Fractals egna streaming-ambassadörer, som kommer att delta i olika kampanjer för att öka medvetenhet om mental hälsa under året och utbilda community såväl som förmedla var man kan vända sig för stöd.

Fractals VP of Marketing, Alexander Ernryd, kommenterar:

"Möjligheten att kliva in i nya världar för att bli en del av en gemenskap och kontext kan vara avgörande faktorer för att må bra. Vi tror att gaming under rätt omständigheter kan ha en positiv effekt på mental hälsa där Fractal vill bidra till ett stark och utvecklande gaming-community.”

Lätt att investera och transparens i kommunikation

Fractals ESG-strategi prioriterar efterlevnad av globala ramverk, direktiv och upprätthållande av etiska normer för att utveckla förtroende och skyldigheter gentemot kunder, samarbetspartners och investerare. Genom att välja rätt leverantörer och partners som delar dessa värderingar, tillämpar Fractal en nolltoleranspolicy mot mutor, korruption och oetiska beslut. Att följa lokala arbetsplatsregler, upprätthålla icke-diskrimineringspolicyer, prioritera hälsa och säkerhet är också avgörande för Fractals åtagande inom ESG.

Transparens är en hörnsten i Fractals marknad- och investerarkommunikation, då vi vet att både kunder och investerare värdesätter detta högt. Strategin säkerställer att nuvarande och framtida investerare kan känna sig trygga i sin investering.

Läs mer om Fractals ESG-strategi och sociala insatser, besök gärna vår webbplats: group.fractal-design.com/sv/hallbarhet/

Om Fractal

Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget grundades år 2010 och dess produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över. Fractal är marknadsledande inom datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Japan och i Norden, och innehar en topp tre-position globalt.

