Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Prospekt

Det prospekt som Prostatype Genomics har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från Prostatype Genomics och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Prostatype Genomics webbplats (www.prostatypegenomics.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

En (1) befintlig aktie i Prostatype Genomics som innehas på avstämningsdagen den 25 april 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.

Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.

Genom Företrädesemissionen kan Prostatype Genomics som högst tillföras cirka 34,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK.

Teckningsperioden löper under perioden 27 april - 11 maj 2023.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 april - 8 maj 2023.

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 8 230 362,84 SEK, motsvarande högst 137 172 714 aktier och en maximal utspädning om 85,7 procent.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt cirka 24 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 19,3 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 50,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen och uppgår sammanlagt till cirka 24,0 MSEK, motsvarande 70 procent. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt med fjorton (14) procent av garanterat belopp vid ersättning i form av nya aktier i Bolaget.

Det noteras särskilt att sedan styrelsen fattade beslut om företrädesemissionen den 22 mars 2023 har viss aktieteckning gjorts med stöd av teckningsoptionsprogrammet TO2 vilket ökat antalet aktier i Bolaget (2 622 nya aktier). Denna ökning har lett till vissa smärre förändringar av beräkningarna ovan avseende vilket antal aktier som ges ut i emissionen och ökningen av aktiekapitalet. Siffrorna som presenteras ovan och i prospektet ska därför gälla för företrädesemissionen och ha företräde framför vad som kommunicerats tidigare vid offentliggörande av styrelsens beslut och från extra bolagsstämman.

Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Rådgivare

Prostatype Genomics har anlitat Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Nicklas Rosendal, Presskontakt

Telefon: +46 708-89 33 34

E-post: nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

www.prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

