Axel Mörner ny styrelseledamot i Nordstjernan AB

Vid dagens årsstämma i Nordstjernan omvaldes följande styrelseledamöter: Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Johan Blomquist, Peter Leimdörfer, Tomas Nicolin och Christoph Vitzthum. Till ny styrelseledamot och vice ordförande valdes Axel Mörner. Caroline Berg har avböjt omval som styrelseledamot och vice ordförande efter sju år i styrelsen.



Axel Mörner har en bakgrund som Investment Director i Axel Johnson Inc. (USA) och har haft ett flertal ledarroller inom Axfood, men har även en mångårig erfarenhet från styrelsearbete i både entreprenörsledda bolag och investeringsbolag. Idag är Axel ordförande i Axel Johnson Inc. och ledamot i AxSol, Swedish-American Chamber of Commerce New York, investeringsrådet för Altocumulus Asset Management, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål med flera.

“Vi är mycket glada över att Axel med sin erfarenhet och sitt internationella perspektiv väljer att gå in i styrelsen och kan bidra till Nordstjernans nya investeringsstrategi. Han tillhör den femte generationen av vår familj som nu engagerar sig, det säkrar en god kontinuitet som vi och övriga ägare uppskattar,” säger Viveca Ax:son Johnson, ordförande Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och Caroline Berg, ordförande Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

”Det känns både hedrande och roligt att bli invald i Nordstjernans styrelse. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Viveca och övriga i styrelsen och på så sätt kunna bidra till Nordstjernan i framtiden,” säger Axel Mörner.

Frågor besvaras av:

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan

Mobil: +46 70 636 74 17

E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Nordstjernan ägs i huvudsak av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser. Sedan grundandet år 1890, har Nordstjernan ägt och utvecklat hundratals bolag inom en mängd branscher. Idag har Nordstjernan investeringar i ett drygt tjugotal bolag inom fem fokuserade sektorer. Tillsammans omsätter bolagen 130 miljarder SEK och har över 50 000 medarbetare. Läs mer på www.nordstjernan.se .

