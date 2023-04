Serneke Sverige och Infometric tecknar ramavtal om mättjänster

De första inflyttningarna i Karlatornets totalt 611 lägenheter sker redan i augusti och då ska Infometrics system för elmätning vara i drift. Infometric mäter elförbrukning individuellt för varje lägenhet och skickar förbrukningssiffror till de ekonomiska förvaltarna för de fem blivande bostadsrättsföreningarna i Karlatornet. Förvaltarna kan sedan debitera de boende för deras elförbrukning.

Infometric är ledande i Sverige när det gäller IMD, individuell mätning av el, vatten, temperatur och värme i lägenheter. Företaget har omkring 2 500 bostadsrättsföreningar som kunder och har drygt 400 000 mätare i drift.

- Vi är mycket stolta över att inleda ett samarbete med Serneke och att dessutom bli representerade i Nordens högsta byggnad är förstås grädde på moset, säger Olle Tjälldin, vd för Infometric.

Intresset för IMD har ökat kraftigt i takt med de stigande elpriserna. Efterfrågan drivs på ytterligare av fastighetsägares önskan om solceller och laddstolpar. För bostadsrättsföreningar krävs individuell mätning av el, det som Infometric kallar Gemensam el, för att brf:en ska kunna använda solelen till lägenheterna.

Gemensam el är en av de bästa investeringar som en brf kan göra med en återbetalningstid på två år eller kortare. Med Gemensam el slopas de boendes egna elabonnemang och all el köps istället in via fastighetsabonnemanget, därav namnet Gemensam el. Denna populära lösning innebär att de boende sparar mellan 1 500 kr och 2 500 kr per år.

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Förutom Karlatornet så är andra uppmärksammade byggprojekt Serneke Prioritet Arena i Göteborg och Barkarby City i Stockholm.

