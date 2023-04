Alligator Bioscience ger hopp till patienter med svårbehandlad bukspottkörtelcancer

Berätta om Alligator Bioscience och bolagets verksamhet

–Vi är ett Lundabaserat bioteknikbolag som grundades 2001. Vi utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel för svårbehandlade cancerformer. Vårt mål är att etablera oss som ett av världens ledande innovationsbolag genom att ta fram nyskapande immunterapier som förbättrar patienters liv. Grundtanken med immunterapi är att hjälpa immunsystemet identifiera, attackera och förgöra tumören mer effektivt. De flesta tumörer innehåller immunceller med förmågan att angripa och förgöra cancerceller och potentiellt även tumören själv. Tumörer utvecklar olika immunhämmande strategier för att hindra immunsystemet från att attackera den. Immunterapin i sin tur hjälper kroppens immunsystem att övervinna dessa hämningar och förstärker immunsystemets förmåga att försvara kroppen mot cancern.

Hur ser er kliniska pipeline ut?

–Våra läkemedelskandidater och teknologier aktiverar immunsystemet så att det selektivt kan attackera tumörer utan att påverka resten av kroppen, ett kärnkoncept som skiljer oss från andra bioteknikbolag. Vårt mest långt gångna program, mitazalimab, är inriktat på målmolekylen CD40. Mitazalimab befinner sig nu i klinisk fas 2 där potentialen för behandling av spridd bukspottkörtelcancer i samband med cellgifter utvärderas. Bukspottskörtelscancer är en cancerform med mycket hög dödlighet där det medicinska behovet av nya behandlingsalternativ är mycket stort och vi siktar på att utveckla en ny första linjens behandling för dessa patienter. I januari publicerade vi interimsdata från studien som visade att över 50% av patienterna svarade på behandlingen med en kliniskt signifikant minskning av tumörstorlek. Som jämförelse svarar ungefär 32% av patienter på behandling med enbart kemoterapi. Dessa data är mycket lovande och eftersom det medicinska behovet är så stort bedömer vi förutsättningarna för en snabb utvecklings- och regulatorisk process fram till marknadsgodkännande som mycket goda. Det var glädjande att kunna bekräfta vår tidslinje för topline-data för studien efter att patientrekryteringen avslutats i april, data som vi väntar oss i första kvartalet 2024. Mitazalimab har potential att vara ett behandlingsalternativ för flera andra cancerindikationer och i april erhöll vi ett FDA-godkännande för att initiera ytterligare en klinisk fas 2-studie med kandidaten i blåscancer. Vi är övertygade om att kandidatens medicinska och kommersiella potential är betydande och har nu säkrat finansieringen för kandidatens fortsatta utveckling genom vår kommande företrädesemission om cirka 199 MSEK, till 91% säkerställd, som vi tillkännagav i mars i år.

I september 2022 avslutades fas 1-studien för ytterligare en läkemedelskandidat, ATOR-1017, med positiva biomarkörsdata och lovande data för potentiell behandlingseffekt. Vi söker nu en strategisk partner som kan hjälpa oss att ta kandidaten vidare till de sena kliniska faserna och så småningom kommersialisering. I februari startade vi dessutom en fas 1-studie med kandidaten ALG.APV-527, som vi utvecklar tillsammans med vår partner Aptevo Therapeutics från USA. ATOR-1017 och ALG.APV-527 kan användas för att behandla en rad olika cancerindikationer, bland annat mag-, lung- och äggstockscancer.

Vilka faktorer gör Alligator Bioscience till ett köpvärt bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi kombinerar flera kraftfulla teknologiplattformar med en gedigen biologisk förståelse och våra medarbetare har en enorm expertis inom just tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Vi är dessutom verksamma i ett medicinskt fält, immunonkologi, som för närvarande befinner sig i en stark tillväxtfas. Vi har ett starkt internationellt styrelse- och ledningsteam med gedigen erfarenhet av att utveckla och kommersialisera läkemedelskandidater hela vägen fram till marknadsgodkännande. Vi står dessutom inför en händelserik period och räknar med att presentera ytterligare interimsdata vid mitten av året och top-line data från fas 2-studien tidigt under första kvartalet 2024. Vår patenterade teknologiplattform bidrar även till att säkra vår framtida innovationskraft och stärka vår lång- och kortsiktiga intäktsbas.

I januari utvidgade vi vårt samarbete med finska Orion, med syftet att utveckla nya antikroppar för cancerbehandling. Samarbetet har en positiv effekt på Alligators kassaflöde i dagsläget och ger en god grund för framtida teknologi-samarbeten. Baserat på detta är värderingen av vårt bolag relativt låg i förhållande till potentialen i vår pipeline och våra teknologiplattformar.

Hur ser er långsiktiga utvecklingsplan ut?

– Vi är övertygade om att våra molekyler kommer att bidra med betydelsefulla behandlingsalternativ för personer som har svårbehandlad cancer, både som fristående läkemedel och som kombinationsterapier. Vi ser en omfattande utvecklingspotential i vår egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM. Ur denna utvecklar vi en pipeline av nästa generations immunterapier efter mitazalimab. Vår ambition är därför att inleda fler strategiska samarbeten med fokus på vår plattform. Vår långsiktiga plan för mitazalimab och våra övriga projekt, är att licensiera ut kandidaterna till större läkemedelsbolag när det är som mest fördelaktigt med hänsyn till utveckling och kommersialisering.

Fakta: Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innehåller flera lovande läkemedelskandidater. Utöver huvudkandidaten mitazalimab bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101/HLX22 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för kraftfull tumörspecifik immuneffekt, Neo-X-PrimeTM. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund.

