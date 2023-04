KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I THE FULLY ARCADE AB (PUBL)

Aktieägarna i The Fully Arcade AB (publ), org.nr 559345-7855, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 Maj 2023 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Södra Larmgatan 14 i Göteborg.

Deltagande och anmälan



Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska senast den 21 april 2023 vara införd i den förda aktieboken. Aktieägare bör även senast den 27 april 2023 anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan skickas per post till Bolaget på adressen Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg, per e-post till hanna.karlsson@fullystudios.se eller ske per telefon på numret 0723-003963. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska i samband med bolagsstämman visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 april 2023.. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 21 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämma lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.



Förslag till dagordning

Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Röstlängdens upprättande och godkännande

Val av en eller två justeringsmän

Dagordningens godkännande

Stämmans sammankallande

Beslut om riktad nyemission enligt styrelsens förslag till beslut om kontantemission

Avslutning

Göteborg i April 2023

The Fully Arcade AB (publ)

Styrelsen

Följande bilagor finns för nedladdning:

Pressmeddelande (PDF)





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se