ChromoGenics offentliggör utfallet av nyttjade teckningsoptioner av serie TO 4 och TO 5

Styrelsen för ChromoGenics AB ("ChromoGenics" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 4 och TO 5 som emitterades i samband med ChromoGenics AB:s företrädesemission av units som offentliggjordes den 8 februari 2022 ("Företrädesemissionen TO 4") respektive den 6 oktober 2022 ("Företrädesemissionen TO 5"). Teckningsoptioner av serie TO 5 tecknades till cirka 44,7 procent och teckningsoptioner av serie TO 4 tecknades till cirka 0,3 procent. Totalt tillförs ChromoGenics cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader.

Inom ramen för Företrädesemissionen TO 5 emitterade ChromoGenics 63 480 036 teckningsoptioner av serie TO 5. Vidare emitterade ChromoGenics ytterligare 1 043 094 teckningsoptioner av serie TO 5 till garanter i Företrädesemissionen TO 5 som valt att erhålla garantiersättning i units. Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågick till och med den 27 mars 2023. En (1) teckningsoption medförde rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 februari 2023 till och med den 7 mars 2023, dock lägst 0,2 SEK och högst 1,0 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till 0,25 SEK varför teckningskursen fastställdes till 0,20 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick från och med den 13 mars 2023 till och med den 27 mars 2023. Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 44,7 procent, innebärande att 28 849 554 teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjades för teckning av 28 849 554 aktier. Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier, i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor, dvs omkring 6-11 april 2023.

Inom ramen för Företrädesemissionen TO 4 emitterade ChromoGenics 18 145 892 teckningsoptioner av serie TO 4. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick till och med den 27 mars 2023. En (1) teckningsoption av serie TO 4 medförde rätt att teckna 0,44 aktier i Bolaget till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 februari 2023 till och med den 7 mars 2023, dock lägst 1,4 SEK och högst 2,6 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,23 SEK varför teckningskursen fastställdes till 1,4 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick från och med den 13 mars 2023 till och med den 27 mars 2023. Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 0,3 procent, innebärande att 48 017 teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjades för teckning av 21 127 aktier. Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier, i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor, dvs omkring den dvs omkring 6-11 april 2023.

Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Det totala antalet aktier i ChromoGenics ökar med 28 870 681, från 142 805 135 till 171 675 816. Aktiekapitalet i ChromoGenics ökar med 5 774 136,20 SEK, från 28 561 027,00 SEK till 34 335 163,20 SEK.

Uppsala den 29 mars 2023

ChromoGenics AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Fränding, VD, ChromoGenics

Tel: +46 (0)72 249 24 62

E-post: info@chromogenics.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2023 kl. 16:45 CEST.

Certified Advisor:

Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm

Email: ca@vatorsec.se

Tel: +46 (0)8-580 065 99

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i ChromoGenics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 respektive TO 5 i ChromoGenics har endast skett genom de prospekt som ChromoGenics offentliggjorde den 16 februari 2022 respektive den 8 november 2022. Läsare ombeds att läsa prospekten för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

