Prostatype Genomics AB: Prostatype Genomics beslutar om företrädesemission om cirka 34,3 MSEK

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Prostatype Genomics har utvecklat Prostatype®, ett genetiskt test för att underlätta bedömning och beslut avseende behandling av prostatacancer. Prostatype® utgör ett kompletterande objektivt beslutsunderlag inför val av behandling av prostatacancer och hjälper läkare att ordinera rätt behandling till patienter. Testet ger läkaren ett mått på prostatacancerns aggressivitet och reducerar risken för under- eller överbehandling. Prostatype Genomics har följt Bolagets expansionsplan och gått från att vara ett rent forskningsbolag till att påbörja kommersialiseringsprocessen. Vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande har Prostatype Genomics en internationell marknadsnärvaro på prioriterade marknader i Europa vilket innefattar Sverige, Tyskland, Spanien, England och Italien. Ett helägt dotterbolag etablerades i USA under 2022 dit Bolaget också rekryterat en VD som startade i januari 2023.

Prostatype Genomics huvudfokus är på att kommersialisera bolagets produkt Prostatype i Europa och USA samt att genom lokala valideringsstudier övergripande stärka det vetenskapliga fotavtrycket för produkten. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Europa och USA. Gentestet Prostatype mäter de tre embryonala stamcellsgener som är starkast kopplat till aggressiv prostatacancer genom så kallad PCR-teknik. Genuttrycken mäts och analyseras genom bolagets egenutvecklade algoritm och kombineras med patientens övriga kliniska parametrar och kan bättre prognosticera prostatacancerns aggressivitet och därigenom mer exakt kategorisera patienten till korrekt riskgrupp. Det är av stor betydelse när det gäller val av radikal behandling (operation, strålning, kemoterapi eller hormonterapi) eller att inte behandla patienten radikalt. Att inte behandla en patient är ofta önskvärt med tanke på de biverkningar i form av impotens och inkontinens som ofta drabbar radikalt behandlade patienter med kraftigt försämrad livskvalitet som följd. Dagens verktyg för att avgöra patientens prognos är trubbiga, osäkra och i hög grad subjektiva vilket ofta leder till att man ”tar det säkra före det osäkra” och radikalbehandlar patienterna trots att det i de allra flesta fall inte är nödvändigt för patientens överlevnad.

Prostatype innehar marknadsgodkännande i Europeiska unionen där bolaget är verksamt i Sverige, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. I dessa länder har kommersialiseringsprocessen redan inletts antingen direkt eller via partners/distributörer. Produkten är externt validerad av oberoende sjukvårdsinrättningar med mycket goda resultat varför den tekniska risken i Prostatype Genomics kan betecknas som mycket låg. Prostatype kommer att kunna tillhandahållas på den amerikanska marknaden under 2023 då ett FDA-godkännande inte är nödvändigt för att kunna kommersialisera produkten. Detta förkortar tiden till lansering och gör inträdet på den amerikanska marknaden kostnadseffektivt. Under 2022 bildades det helägda dotterbolaget Prostatype Genomics Inc. Som bas för arbetet på den amerikanska marknaden där också en US President finns på plats sedan januari 2023.

Med likviden från emissionen kan bolaget accelerera den internationella expansionen med fokus på den amerikanska marknaden enligt gällande affärsplan och strategi. Då bolaget bedömer att rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att uppfylla nuvarande affärsplan under den kommande tolvmånadersperioden, är också förstärkning av rörelsekapital ett motiv till emissionen.

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 31,5 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

Valideringsstudie USA, 7,5 MSEK

Försäljningsmässiga och regulatoriska investeringar USA, 3 MSEK

Utbyggnad av kommersiell organisation i USA och Europa 3 MSEK

Valideringsstudier Sverige, Spanien, Taiwan, Frankrike 1,5 MSEK

Förstärkning av rörelsekapital, löpande verksamhet 16,5 MSEK

”Emissionen är ett viktigt steg i Prostatypes vidare utveckling och kommersialisering. Vi kommer finansiera vår fortsatta marknadspenetration i Europa samtidigt som vi kan initiera och genomföra valideringsstudien i USA inklusive vissa kringinvesteringar för att möjliggöra en stark start på den amerikanska marknaden under 2024. Just USA är tvivelsutan den viktigaste marknaden rent kommersiellt för Prostatype och det känns fantastiskt att vara i startgroparna där, samtidigt som vi ser fram emot att bygga en stabil intäktsgenererande bas i Europa. De kommande två åren kommer vara transformerande för Prostatype.”, säger Fredrik Persson, VD Prostatype Genomics.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

En (1) befintlig aktie i Prostatype Genomics som innehas på avstämningsdagen den 25 april 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.

Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.

Genom Företrädesemissionen kan Prostatype Genomics som högst tillföras cirka 34,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK.

Teckningsperioden löper under perioden 27 april – 11 maj 2023.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Premier First North Growth Market under perioden 27 april – 8 maj 2023.

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 8 229 418,92 SEK, motsvarande högst 137 156 982 aktier och en maximal utspädning om 85,7 procent.

I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget den 21 april 2023 beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat i anslutning till publiceringen av detta pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt cirka 24 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 19,3 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 50,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen och uppgår sammanlagt till cirka 24,0 MSEK, motsvarande 70 procent. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt med fjorton (14) procent av garanterat belopp vid ersättning i form av nya aktier i Bolaget. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 24 april 2023. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

21 april 2023 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

24 april 2023 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

24 april 2023 Offentliggörande av prospekt

25 april 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

27 april – 11 maj 2023 Teckningsperiod

27 april – 8 maj 2023 Handel med teckningsrätter vid Nasdaq First North Growth Market

15 maj 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 8 229 418,92 SEK, från 1 371 569,82 SEK till 9 600 988,74 SEK, genom utgivande av högst 137 156 982 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 22 859 497 till högst 160 016 479 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 85,7 procent av kapital och röster i Bolaget.

Godkännande vid extra bolagsstämma

I syfte att inhämta bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer styrelsen att kalla aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma, vilken planeras att hållas den 21 april 2023. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

Senareläggning av kvartalsrapport

För att möjliggöra teckning i Företrädesemissionen av medlemmar i Bolagets ledning och styrelse har Bolaget beslutat att förlägga Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till den 31 maj 2023.

Rådgivare

Prostatype Genomics har anlitat Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta:

Nicklas Rosendal, Presskontakt

Telefon: +46 708-89 33 34

E-post: nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

www.prostatypegenomics.com

Om Prostatype Genomics AB

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Denna information är sådan som Prostatype Genomics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-22 08:16 CET.

