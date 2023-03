Flexion Mobile Earnings Call: CFO Niklas Koresaar presents Q4 2022 record results

LONDON, 22nd of March 2023 – Flexion Mobile Plc (Nasdaq: FLEXM), the games marketing company presented its Q4 2022 record results earlier today at Redeye Live Q:

Total revenue grows by 108%, gross profit up 147% and adjusted EBITDA hits GBP 1.6m

To watch the recorded presentation use the link below:

https://www.redeye.se/video/event-presentation/890604/flexion-mobile-cfo-niklas-koresaar-presents-the-companys-quarterly-result-march-22-2023



For more information

Niklas Koresaar CFO, Email: ir@flexionmobile.com. Tel: +44 207 351 5944

